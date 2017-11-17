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Визит Льва Кузнецова в Абхазию

Министр по делам Северного Кавказа Кузнецов прибыл в Абхазию

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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В ходе визита Льва Кузнецова в Абхазию планируется встреча с президентом республики Раулем Хаджимба.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов прибыл в Абхазию для того, чтобы посетить строящиеся в республике за счет российской финансовой помощи объекты.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Лев Кузнецов уже посмотрел, как идут строительные работы средней школы №1, электроподстанции и гостиницы в городе Гагра.

Министр по делам Северного Кавказа в сопровождении премьер-министра Беслана Барциц в столице Абхазии побывал в одном из домов, в котором установлены новые лифты. В целом с 2016 года по Абхазии благодаря российской финансовой помощи до конца апреля 2018 года по республике заменят 81 лифт. Всего уже установлено более ста лифтов.

Кузнецов поинтересовался, где приобретаются лифты для установки в Абхазии.

"В этом доме мы поменяли четыре лифта, срок службы лифтов 25 лет. У нас единый поставщик из Москвы, это завод, который работает на высоком уровне. Мы в каждом лифте ставим стабилизаторы, учитывая низкий уровень нашей электроэнергии", — отметил представитель ООО "Компания Максимус ЛТД" Рауль Эшба.

Премьер-министр и Кузнецов решили проверить, как работает новый лифт, и вместе поднялись на седьмой этаж дома.

"Лифт работает очень хорошо, это большое подспорье для жителей, очень важно, чтобы люди берегли то, что сделано", — поделился своими впечатлениями Кузнецов.

После Кузнецов отправится в Абхазский государственный университет, где строительные работы по комплексному плану социально-экономического развития Абхазии уже завершены.

В рамках визита Льва Кузнецова в Абхазию планируется встреча с президентом республики Раулем Хаджимба.




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