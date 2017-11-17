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Аслан Басария оценил ход реконструкции подстанции Гагра-1

Барганджия: Кузнецов отметил высокое качество работ на подстанции "Гагра-1"

© Фото: Черноморэнерго
В Абхазии
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Министр по делам Северного Кавказа Кузнецов прибыл в Абхазию с визитом в пятницу 17 ноября.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, посетивший подстанцию "Гагра-1", отметил, что восстановительные работы на подстанции выполняются в соответствии с обозначенным графиком выполнения работ, рассказал корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Саид Барганджия.

Визит Льва Кузнецова в Абхазию
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Министр по делам Северного Кавказа Кузнецов прибыл в Абхазию

"Все проводимые работы соответствуют предъявляемым нормам качества, все соответствует изначально обговоренным требованиям", — добавил он.

На подстанции "Гагра-1" производится реконструкция, рассказал Саид Барганджия.

"Проводится модернизация электрической подстанции и распределительной сети. Фактически это новое строение на месте старой подстанции, которое возводится согласно Инвестиционной программе", — отметил он.

На данном этапе уже установлен трансформатор мощностью 25 МВА, установлено новое современное оборудование. От подстанции "Гагра-1" электроэнергия будет питать основные узлы города Гагра, в частности, его центральные районы.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 17 ноября прибыл в Абхазию для того, чтобы посетить объекты строящиеся по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии.




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