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Форум Кавказ в контексте глобализации

Международный Кавказский клуб создали в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Форум "Кавказ в контексте глобализации", в котором приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса двух стран.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Принято решение о создании Международного Кавказского клуба, одна из целей которого заключается в содействии интеграционным процессам на Кавказе и укреплении мира в регионе, рассказала корреспонденту Sputnik гендиректор центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России Сулиета Кусова-Чухо.

"Сегодня встреча была очень плодотворной, и идею создания такого клуба поддержали президент Абхазии, посол России в Абхазии, представители гражданского сектора общественных организаций Северного Кавказа и научного сообщества Абхазии", — отметила Сулиета Кусова-Чухо.

Она добавила, что проект этого клуба также одобрен президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сулиета Кусова-Чухо подчеркнула, что центр созданного клуба будет находиться в Абхазии, но от этого он не потеряет свою мобильность.

"Конечно, у нас будет возможность выездных заседаний, вполне возможно, что будут проекты клуба, которые пройдут на других территориях, так как сфера наших интересов не ограничивается одним Кавказом. Это мобильный клуб, но основная дислокация будет в Сухуме", — поделилась Кусова-Чухо.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Хаджимба о Кавказе: требуется расширение культурных и научных связей

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал в ходе форума "Кавказ в контексте глобализации", что Республика Абхазия никогда не была против кого-либо, она всегда выступала за объедение усилий, и Кавказский клуб может стать неким объединяющим фактором, на площадке которого будут обсуждаться экономические, гуманитарные и исторические темы. 

"Я надеюсь на то, что идея создания Кавказского клуба будет воспринята положительно, и он станет постоянным. Конечно, мы еще проработаем многие вопросы, спектр которых достаточно широк", — отметил Рауль Хаджимба.

Главная цель Форума "Кавказ в контексте глобализации", который прошел в Сухуме 17 ноября, заключается в обсуждении и выработке механизмов укрепления общего для Абхазии и российского Северного Кавказа культурно-информационного и гуманитарного пространства.

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