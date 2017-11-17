17 ноября 1992 года: обращение Минобороны Абхазии к жителям Сухума

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Республики Абхазия, в последнее время грузинская сторона все чаще стала наносить артиллерийские удары по жилым объектам в селе Эшера и городе Новый Афон. В результате обстрела имеются разрушения и жертвы среди мирного населения, при этом правительственные войска Грузии располагают свои огневые средства в городе Сухум, непосредственно в жилых кварталах, возле учреждений здравоохранения и других объектов с массовым скоплением людей. Министерство обороны Абхазии заявляет, что вынуждено принять адекватные меры и во избежание невинных жертв обращается к жителям города Сухум с призывом покинуть его пределы.