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1992-1993 гг

17 ноября 1992 года: обращение Минобороны Абхазии к жителям Сухума

© Фото: предоставлено Госмузеем Абхазии
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (93)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Республики Абхазия, в последнее время грузинская сторона все чаще стала наносить артиллерийские удары по жилым объектам в селе Эшера и городе Новый Афон. В результате обстрела имеются разрушения и жертвы среди мирного населения, при этом правительственные войска Грузии располагают свои огневые средства в городе Сухум, непосредственно в жилых кварталах, возле учреждений здравоохранения и других объектов с массовым скоплением людей. Министерство обороны Абхазии заявляет, что вынуждено принять адекватные меры и во избежание невинных жертв обращается к жителям города Сухум с призывом покинуть его пределы.

Темы:
"413 дней" (93)



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