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Режиссер Адилет Каржоев со своим героем

Абдымаликова о фильме "Спасибо, доктор": основан на реальных событиях

© Фото: KAKTUS-TV
В Абхазии
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Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит в Сухуме с 15 по 20 ноября.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Фильм "Спасибо, доктор", который был показан на кинофестивале "Кунаки" в Сухуме, основан на реальных событиях, рассказала в студии радио Sputnik Абхазия Жамиля Абдымаликова, представлявшая на "Кунаках" режиссера этого фильма Адилету Каржоеву.

"Доктор решил, что его заработная плата не позволяет содержать семью, поэтому он не женился, у него не было детей, он всю свою жизнь посвятил профессии хирурга. Ему сейчас 81 год, 25 лет из которых он живет в больнице. Это реальный персонаж и один из лучших хирургов нашей страны", — сказала Абдымаликова.

Она добавила, что "Спасибо, доктор" — это документальный фильм, основанный на наблюдениях, где нет закадрового текста или монолога. В нем показаны фрагменты жизни этого доктора, чья жизнь все еще проходит в стенах больницы.

Постер к фильму Спасибо, доктор
© Фото: KAKTUS-TV
Постер к фильму "Спасибо, доктор"

"Автор фильма больше всего переживал за то, как сам герой воспримет сюжет. Они долгое время общались, часто виделись, пока шли съемки. Когда врач увидел этот фильм, ему очень понравилось", — отметила Абдымаликова.

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме до 20 ноября.

Информационным партнером кинофестиваля "Кунаки" выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.




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