Скворцов о фильме "Возвращение имени": трагедия абхазов до и после ВОВ

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Фильм "Возвращение имени", представленный на XI Северокавказском фестивале кино и телевидения "Кунаки", повествует о трагедии народа Абхазии, связанного с историей Великой отечественной войны, рассказал на радио Sputnik Абхазия автор сценария этого фильма Григорий Скворцов.

"В Абхазии пропавших без вести несколько тысяч человек. Многие считают, что эта цифра на уровне восьми тысяч, это те, кто пропали без вести с 1941 по 1945 годы. В этой категории граждан большое количество относятся к тем, кто пропал в немецких концлагерях. К счастью, мне удалось найти немецкий архив, и я посчитал своим догом привезти его в Абхазию для того, чтобы родственники погибших смогли узнать о судьбах своих родных – это 320 человек", — отметил Скворцов.

Автор кино рассказал о судьбе нескольких жителей Абхазии, один из которых был Дикран Гицба из села Дурипш гудаутского района, чья судьба была полна трагизма и несправедливости.

Гицба в 1941 году, оставив супругу и ребенка, ушел на фронт. Год спустя попал в плен и оказался в одном из концлагерей Германии, откуда ему удалось сбежать в 1945 году.

© Sputnik. Амра Амичба Захоронены останки солдат Великой Отечественной войны в Псху

"Он прошел через Германию, Францию и попал в Америку. Гицба решил не оставаться там и вернулся в Советский союз и был арестован только за то, что пребывал в плену. Тогда действовала, так называя 58 статья – измена родине. Все военнопленные в независимости от их состояния подозревались в измене родине", — поделился историей Декрана Гицба автор фильма.

Скворцов добавил, что Гицба отбывал срок в Иркутске и был освобожден в 1952 году. Политический заключенный вернулся на родину, но в электронном архиве Минобороны России он все еще числится пропавшим без вести.

"Это говорит о том, что те люди, которые числятся пропавшими, не всегда таковыми являются. Они могли умереть в концлагере или оказаться на территории советских лагерей и тюрем, где тоже скончались. Вопрос в том, что за всем эти стоит семья этих людей, которая страдала на протяжении всей жизни", — рассказал Скворцов.

Трагической участи подверглась семья другого жителя Абхазии – милиционера Азиза Агрба, который ушел на фронт и не вернулся. Пропавшего без вести на протяжение долгих лет искала его супруга и дочь Лейла Агрба. В последствии, благодаря этому проекту им удалось найти место захоронения главы семейства.

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме до 20 ноября.

Информационным партнером кинофестиваля "Кунаки" выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.