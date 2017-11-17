Погода на выходные: преимущественно без осадков

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако из-за незначительных перепадов температуры воздуха ночью местами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +10˚С +12˚С, днем +19˚С +21˚С.
Температура морской воды +16˚С.
Волнение морской воды умеренное, от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.