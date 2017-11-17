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Погода на выходные: преимущественно без осадков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (525)
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В выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние антициклона с относительно теплой массой воздуха с юго-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако из-за незначительных перепадов температуры воздуха ночью местами возможен слабый дождь.

Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10˚С  +12˚С, днем +19˚С  +21˚С.

Температура морской воды +16˚С.

Волнение морской воды  умеренное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха  60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (525)



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