Погода на выходные: преимущественно без осадков

В выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние антициклона с относительно теплой массой воздуха с юго-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако из-за незначительных перепадов температуры воздуха ночью местами возможен слабый дождь.

Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10˚С +12˚С, днем +19˚С +21˚С.

Температура морской воды +16˚С.

Волнение морской воды умеренное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.