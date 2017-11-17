Большая стройка: итоги визита Льва Кузнецова в Абхазию

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов посетил Абхазию в пятницу 17 ноября. О том, какие объекты, строящиеся за счет российской финансовой помощи он посетил, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Министр по делам Кавказа приехал в республику для того, чтобы проинспектировать объекты, строящиеся за счет финансовых средств России в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

Начали с Гагры

По прибытии в Абхазию Лев Кузнецов в сопровождении премьер-министра республики Беслана Барциц посетил несколько строящихся объектов в городе Гагра, среди которых школа №1, где на месте старого здания, снесенного этим летом, идет строительство нового.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Министр по делам Северного Кавказа Кузнецов прибыл в Абхазию

Согласно Инвестиционной программе, строительство школы должно закончиться в 2019 году, на эти цели выделено 357 миллионов рублей. Из этой суммы в этом году на строительство школы выделено 140 миллионов.

Лев Кузнецов выразил удовлетворение ходом работ и назвал строящуюся школу проектом завтрашнего дня.

Старая школа была рассчитана на 400 с лишним учеников, тогда как новое здание сможет принять 700 школьников.

"Как вы знаете, школа была на капитальном ремонте, был задействован только один блок, что очень сильно мешало учебному процессу, ситуация была тяжелая, дети стали покидать школу. Жители города очень ждут окончание строительства, и она будет вовремя сдана ", — сказал в свою очередь премьер-министр Беслан Барциц.

Кроме школы, министр по делам Северного Кавказа побывал на подстанции "Гагра-1", где активно идет модернизация электрической подстанции и распределительной сети. На данном этапе уже установлен трансформатор мощностью 25 МВА, установлено новое современное оборудование. От подстанции "Гагра-1" электроэнергия будет питать основные узлы города Гагра, в частности, его центральные районы.

Как сообщает "Черноморэнерго", Кузнецов отметил, что восстановительные работы на подстанции выполняются в соответствии с обозначенным графиком хода работ, а качество находится на высоком уровне.

Лифты

После посещения объектов в Гагре делегация отправилась в столицу, где им еще предстояло посмотреть, как работают в домах новые лифты, установленные в рамках Инвестпрограммы, и оценить качество строительных работ в Абхазском государственном университете.

Начали с проверки лифтов в одном из домов по улице Басария, где не так давно установили новые лифты взамен тех, что были с советских времен.

После нескольких вопросов от Кузнецова о том, как идет работа по замене лифтов в республике, премьер-министр Абхазии и министр по делам Северного Кавказа решили испытать работу подъемника.

"Работа хорошо сделана, но дальше все будет зависеть от самих жильцов, главное, чтобы не было вандалов, которые могли бы это испортить", — сказал Лев Кузнецов.

В целом с 2016 года по Абхазии, благодаря российской финансовой помощи, до конца апреля 2018 года по республике заменят 81 лифт. Всего уже установлено более ста лифтов.

Ложка дегтя

Лев Кузнецов остался доволен увиденным на всех объектах, кроме Абхазского государственного университета, где ремонт был начат еще в 2010 году. На его реконструкцию по Инвестиционной программе было выделено 706,8 миллионов рублей.

Кузнецов не стал скрывать своего разочарования от увиденных недоработок строителей. Он обратил внимание на недоработки во внутреннем дворе, где некачественно уложен асфальт, а также на то, что внутри здания есть множество недоделок.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Кузнецов недоволен качеством ремонта Абхазского госуниверситета

После того, как поездки по объектам завершились, министр по делам Северного Кавказа встретился с членами Кабинета Министров Абхазии для обсуждения вопросов, связанных с инвестпрограммой.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба также встретился со Львом Кузнецовым, на встрече они обсудили вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017 — 2019 годы. В частности, обсуждались вопросы, связанные с уже осуществленными мероприятиями и вопросы проведения мероприятий по Инвестиционной программе в 2018 году.