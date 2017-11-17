Радость семерых стариков: акция "Эхо добра" прошла в Очамчыре

О чем мечтают одинокие пожилые люди, что может доставить им радость, и к кому молодые очамчырцы обещали приходить каждую неделю после первой благотворительной акции "Эхо добра", рассказала волонтер Лана Чкадуа.

Амра Амичба, Sputnik

Десять молодых жителей Очамчыры, среди которых четверо старшеклассников, трое студентов и двое выпускников АГУ, накануне пришли с гостинцами к семерым пожилым и одиноким людям города.

"У нас очень много одиноких стариков. Они вынуждены жить на маленькую пенсию и пособие по инвалидности. У многих из них нет детей, если и есть, то они оставили их здесь одних и не помогают им. Мы с друзьями решили реализовать проект "Эхо добра", чтобы обратить внимание общества на проблемы этих пожилых людей, — рассказывает студентка юридического факультета АГУ Лана Чкадуа. — Никто из них не заслуживает жить в одиночестве. К нам каждый день звонят и обнаруживаются одинокие старики, которые нуждаются в нашей помощи. Мы увидели, что такая проблема очень остро стоит, есть необходимость в подобной помощи".

Прежде чем прийти с подарками, волонтеры поспрашивали одиноких стариков, в чем они больше всего нуждаются.

"Потом разметили пост в социальной сети с историей каждого из них. Мы не ожидали, что так много людей откликнется на нашу просьбу помочь. Практически со всей Абхазии люди присылали теплые вещи, продукты, лекарства, даже деньги пересылали на киви-кошелек", — отметила Лана.

В рамках акции учащиеся второй Очамчырской школы имени Эшба написали пожелания старикам на открытках, нарисовали рисунки.

"Дети у себя дома рассказали о предстоящей акции и родители передали продовольственные пакеты, в которых лежали гречка, рис, тушенка и прочее, что мы отнесли старичкам, — так называет с любовью своих подопечных Лана. — Им было очень приятно осознать, что они не одни, что есть те, кому не безразлична их судьба и кто в силу своих возможностей пытается им помочь".

Среди тех, к кому пришли молодые неравнодушные горожане, Тамара Королева, которая родилась и живет в Очамчыре с 1940 года. Долгое время работала в очамчырском отделении железной дороги.

"Тамару Иосифовну с мужем около пяти лет назад ограбили и нанесли очень сильные телесные повреждения. От этих повреждений у мужа случился инсульт, и через некоторое время он скончался. А что касается самой бабушки Тамары, то ей нанесли сильный удар по голове, в то место, которое отвечает за речь. Из-за этого у нее бывает кратковременная потеря речи. Ей нужны дорогостоящие лекарства, с помощью которых она поддерживает речь. Она получает пенсию, но вся она практически уходит на лекарства. И очень часто ей нечего есть", — сказала Лана Чкадуа.

Лана поделилась, что при опросе пенсионерка сказала, что после войны не ела мяса.

"Представляете, как ей трудно живется. Среди прочего купили на 900 рублей говядины, немного, но что смогли. От сильного волнения у Тамары Иосифовны на несколько минут пропала речь", — с болью в голосе произнесла Лана Чкадуа.

© Фото: Лана Чкадуа Акция "Эхо добра"

Тамара Королева поблагодарила гостей и сказала, что к ней никогда никто не приходил и не помогал, и призналась, что больше всего ей не хватает простого человеческого общения.

"Я могу пережить голод, холод, но иногда очень хочется поговорить с людьми, — с горечью заметила пенсионерка. — Посидите вместе со мной. Давайте все, что вы принесли, вместе приготовим и покушаем".

Волонтеры пообещали каждому, что придут к ним еще раз.

"У каждого есть какие-то свои занятия, но мы постараемся в неделю раз, в две недели раз приходить к ним. Мы будем на постоянной основе держать с ними связь. Время от времени навещать, не только с продуктами приходить, а просто прийти, посидеть с ними и пообщаться", — сказала Лана Чкадуа.

В рамках первой благотворительной акции помощи одиноким пожилым людям "Эхо добра" волонтеры побывали и у восьмидесятилетнего Бочия Атумава.

"У него нет детей. Ему соседи помогают. Соседи говорят, что когда покупают себе хлеб – вторую булку берут ему. По возможности помогают. Но не всегда получается. Он очень извинялся за беспорядок, который у него дома, так как живет один, жены нет, которая бы создавала уют в доме. Много раз благодарил за то, что не забывают о нем. Очень по-абхазски стеснялся, был смущен нашим приходом, сказал, что ему неудобно беспокоить молодежь", — рассказала Лана Чкадуа.

Акция помощи очамчырской молодежи не одноразовая, а будет продолжаться. В ближайшую неделю волонтеры проекта "Эхо добра" придут к десяти одиноким пожилым жителям Сухума с продуктами, теплыми вещами и лекарствами.

"В Сухуме многие откликнулись на предстоящую акцию Алены Кувичко, тетя нашего волонтера Стелла Зантария приготовила и прислала домашние блинчики с творогом, Лусине Нерсесян три огромных пакета с продуктами прислала. Очень много людей, которые купили дорогие лекарства. Одна из сухумских аптек предоставила более 25 наименований лекарств, включая аппараты для измерения давления", — перечислила Лана Чкадуа.

По ее мнению, волонтеры маленькими шагами добиваются того, ради чего и создавался проект "Эхо добра": население обратило внимание на проблему одиноких пожилых людей.