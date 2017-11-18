17:48 18 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Рыба сиг

Миф о сиге, или что можно поймать в Рице

© Фото: Flickr/Marco Verch
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ok, Sputnik! (59)
7530

В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Рада Саркисян из Гулрыпша: Это правда, что в озере Рица живет рыба сиг? Насколько я знаю, это северная рыба, как она туда попала?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал старший инспектор-эколог по охране водной среды и рыбных ресурсов Госкомитета по экологии и охране природы Джамал Дбар, рыба сиг в озере Рица не водится.

Инспектор-эколог отметил, что за 25-летний стаж работы нигде не встречал ее в Абхазии.

"В водоемах, если ее акклиматизировать, единичные случаи возможны, если мальки запущены в водоем. Но это не значит, что рыба абхазская. Я ее не встречал", — сказал он.

Дбар подчеркнул, что в субтропическом климате и теплых водах Абхазии сигу было бы некомфортно.

"У нас ее не может быть. Абхазия не ее место обитания. Она может быть на крайнем севере, в Сибири. В больших реках и заливах севера. В опресненных водах она заходит в реку, — сказал эколог. — Сиги живут в умеренных и холодных странах северного полушария. Сиг – это очень ценная рыба, которая приходится близким родственником омулю, муксуну, чиру. Она водится не только в Сибири. Сига можно найти во многих реках и озерах Европы, на севере Азии и Америки".

Ихтиолог-рыбовод Майя Агрба
© Sputnik. Томас Тхайцук
Как рыба в воде, или полвека на Черной речке

Сиги (лат. Coregonus) — род промысловых лучеперых рыб семейства лососевых. Жир содержит большое количество витаминов — А, Е, D. В рыбе есть белки и очень важные для организма вещества: фтор, никель, хром, молибден, цинк. На 100 граммов мяса сига приходится 88 килокалорий. Сиг – рыба очень жирная. В кулинарии очень востребована. Из нее готовят множество разнообразных и вкусных блюд.

Зато Джамал Дбар сообщил, что в Рице обитает не менее интересная рыба.

"Озерная рицинская форель очень вкусная, советую попробовать. В период нереста нельзя ловить, правила запрещают. А способ любительского лова — с удочкой. Всегда можно обратиться и получить разрешение в определенные сроки", — подчеркнул он.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (59)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

  • Архивное фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова
    И я сказал "поздравляю"…

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

  • Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян
    "Нож в спину"

    Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Президент Игорь Додон
    Это шанс!

    Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модель в наряде из шоколада на кулинарном фестивале в Бейруте
Вкусные платья: дефиле в нарядах из шоколада
Групповой удар бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям ИГ* в Аль-Букемале
Атака бомбардировщиков Ту-22М3 на позиции ИГ* в Аль-Букемаль
Сколько стоит свадьба 2017
Абхазская свадьба – 2017: красиво и дорого

Соцсети

Sputnikabkhazia