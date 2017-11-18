Миф о сиге, или что можно поймать в Рице

Рада Саркисян из Гулрыпша: Это правда, что в озере Рица живет рыба сиг? Насколько я знаю, это северная рыба, как она туда попала?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал старший инспектор-эколог по охране водной среды и рыбных ресурсов Госкомитета по экологии и охране природы Джамал Дбар, рыба сиг в озере Рица не водится.

Инспектор-эколог отметил, что за 25-летний стаж работы нигде не встречал ее в Абхазии.

"В водоемах, если ее акклиматизировать, единичные случаи возможны, если мальки запущены в водоем. Но это не значит, что рыба абхазская. Я ее не встречал", — сказал он.

Дбар подчеркнул, что в субтропическом климате и теплых водах Абхазии сигу было бы некомфортно.

"У нас ее не может быть. Абхазия не ее место обитания. Она может быть на крайнем севере, в Сибири. В больших реках и заливах севера. В опресненных водах она заходит в реку, — сказал эколог. — Сиги живут в умеренных и холодных странах северного полушария. Сиг – это очень ценная рыба, которая приходится близким родственником омулю, муксуну, чиру. Она водится не только в Сибири. Сига можно найти во многих реках и озерах Европы, на севере Азии и Америки".

© Sputnik. Томас Тхайцук Как рыба в воде, или полвека на Черной речке

Сиги (лат. Coregonus) — род промысловых лучеперых рыб семейства лососевых. Жир содержит большое количество витаминов — А, Е, D. В рыбе есть белки и очень важные для организма вещества: фтор, никель, хром, молибден, цинк. На 100 граммов мяса сига приходится 88 килокалорий. Сиг – рыба очень жирная. В кулинарии очень востребована. Из нее готовят множество разнообразных и вкусных блюд.

Зато Джамал Дбар сообщил, что в Рице обитает не менее интересная рыба.

"Озерная рицинская форель очень вкусная, советую попробовать. В период нереста нельзя ловить, правила запрещают. А способ любительского лова — с удочкой. Всегда можно обратиться и получить разрешение в определенные сроки", — подчеркнул он.

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