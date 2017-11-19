Культурные события Абхазии на неделю: "Ревизор" и "Созвездие талантов"

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Sputnik, Бадрак Авидзба.

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Афиша культурных событий Абхазии с 20 ноября по 26 ноября:

РУСДРАМ

Предстоящая культурная неделя изобилует театральными постановками, практически каждый день в столице будут проходить спектакли. Начнется театральная неделя 20 ноября в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера постановкой спектакля "Примадонны", премьера которого с ошеломительным успехом прошла в театре в июне этого года.

Комедийный спектакль пришелся по душе всем, возвращения постановки на сцену РУСДРАМа зрители ждали с большим нетерпением. Начнется спектакль в 19.00.

22 ноября в 13.00 в РУСДРАМе покажут спектакль "Братец Кролик & Братец Лис", а 24 ноября состоится показ "Ревизора" в постановке режиссера из России Андрея Тимошенко, начало в 19.00.

Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба.

21 и 22 ноября на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба в 19.00 состоится показ спектакля "Кролики и удавы" по мотивам повести Фазиля Искандера в исполнении Государственного молодежного театра Абхазии

Премьера новой интерпретации "Кроликов и удавов" прошла в марте этого года и стала дипломной работой для выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета. 25 и 26 ноября в 12.00 в театре покажут детский спектакль "Пастух и кот"

Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба

Помимо театральных постановок, зрители на предстоящей неделе могут насладиться народной музыкой. 23 ноября в 19.00 состоится концерт "Созвездие талантов", организатор — Республиканский центр народного творчества имени Ивана Кортуа.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.