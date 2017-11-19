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Режиссер фильма "Мурзаканцы": основан на исторических фактах

© Sputnik. Владимир Астапкович
В Абхазии
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Темы:
XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (12)
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Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит в Сухуме с 15 по 20 ноября.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Фильм "Мурзаканцы", представленный XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки", основан на исторических фактах, сказала на радио Sputnik Абхазия режиссер этого фильма Эсма Хурхумал.

"Галский  район очень сложный, потому что находится на границе с Грузией. За последние 100-150 лет, у него были достаточно сложные политические перипетии. Мы основывались исключительно на фактах, ничего не преувеличивали, так как знали, что соседние государства будут выискивать наши промахи и поэтому, мы все перепроверили информацию несколько раз", — отметила Хурхумал.

Режиссер добавила, что в работе их поддержал президент Абхазии Рауль Хаджимба, историк Руслан Гожба и много неравнодушных людей, которые помогли в сборе информации, фотографий и документов, подтверждающие, что их фамилии и национальная принадлежность были изменены насильственным путем.

"Мы хотели, чтобы они вспомнили свои корни, потому что растет новое поколение, и они тянутся к абхазам, чувствуют свою идентичность. Когда я была в деревнях галского района, просили прислать учителей абхазского языка, говорят, что они часть нас", — подчеркнула Эсма Хурхумал.

Она с сожалением отметила, что в галском районе проживают представители княжеских фамилий, с годами потерявшие свою национальную идентичность и незнающие историю своих фамилий. Такую ситуацию Хурхумал назвала трагичной.

"Точно так же были семьи, где знали свою историю. Они показали фотографии, на которых их прадеды с русскими царями. Были люди, которые первыми начали менять свои фамилии и у них были определенные сложности. Сначала я старалась быть сдержанной в этом, но потом почувствовала то, насколько им это необходимо. Мне показалось преступлением не снять об этом фильм", — поделилась режиссер фильма "Мурзаканцы".

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме до 20 ноября.

Информационным партнером кинофестиваля "Кунаки" выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.

Темы:
XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (12)



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