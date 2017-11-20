Режиссер: фильм "Алибек" о целой династии конников

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Фильм "Алибек" посвящен основателю конной джигитовки в СССР и целой династии конников в Северной Осетии, рассказал на радио Sputnik Абхазия режиссера из Москвы Вадим Цаликов.

"Известный в Северной Осетии Кантемиров Алибек Тузарович ровно 110 лет тому назад вышел на манеж, и, по сути, стал основателем конной джигитовки в СССР. Он начинал как обычный конник, но постепенно добился того, что начал выступать в цирке. Позднее он воплотил в жизнь свою вторую мечту и создал труппу джигитов. В труппу "Джигиты Али-Бек" вначале входили его братья, а потом и трое сыновей продолжили дело отца", — сказал Цаликов.

Режиссер Вадим Цаликов рассказал, что за его плечами более 25 лет опыта съемок документальных фильмов. Некоторые из них посвящены трагическим событиям в Беслане в сентябре 2004 года, когда террористы захватили в этом осетинском городе школу.

Он признался, что после его первой работы "Граждане Беслана" о тех тяжелых днях для осетинского народа в 2005 году, он дал себе слово, что больше не будет к этой теме возвращаться.

"Было очень тяжело, но потом получилось так, что я продолжил общаться с людьми, которые пережили эту трагедию, и я чувствовал, что не мог о них не рассказать. В 2006 году появился фильм "Отставной учитель", посвященный ветерану войны Зоурбеку Хутиеву, который оказался в числе заложников. Потом в 2008 году я снял фильм "Беслан-надежда" об учительнице, у которой погибли двое детей в этой школе, и в 2014 году снял фильм "Беслан-память". Кстати говоря, этот фильм был у вас на фестивале в 2014 году и даже получил призы", — рассказал Цаликов.

Много воспоминаний у режиссера из Москвы связано с Сухумом, а пребывание в столице Абхазии Цаликов назвал трепетным событием в жизни. Он вспомнил, как в раннем детстве его в Сухум привозил отец, которого уже нет в живых.

"Это очень трепетно, потому что родители уже ушли, а набережная все та же, правда, немного изменилась, и город как бы тот. Это такое теплое чувство, словно я вернулся в свое детство", — поделился воспоминаниями Вадим Цаликов.

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме до 20 ноября.

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