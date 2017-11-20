Пограничный отряд СГБ Абхазии отметил свое 25-летие

Пограничные войска были организованы во время Отечественной войны народа Абхазии 20 ноября 1992 года по приказу главнокомандующего Владислава Ардзинба.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественная встреча, посвященная 25-летию пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии, состоялась в понедельник 20 ноября.

Пограничные войска были организованы во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году по приказу главнокомандующего Владислава Ардзинба. На отряд численностью 120 солдат и 30 офицеров была возложена охрана пункта пропуска на реке Псоу.

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"В 1995 году был выставлен пост на КПП "Ингур", таким образом, пограничники присутствуют в приграничном Галском районе", — отметил заместитель председателя СГБ, начальник погранотряда Нодар Чачхиани.

Согласно договору с Российской Федерацией в 2008 году охрана государственной границы на абхазо-грузинском участке была делегирована российскому Пограничному управлению, добавил он.

"Взаимодействуя рука об руку, охраняем границу и осуществляем совместный пограничный контроль в пунктах пропуска", — подчеркнул Чачхиани.

Нодар Чачхиани вручил очередные звания, медали и грамоты отличившимся сотрудникам пограничного отряда СГБ Абхазии.

В продолжение праздничной встречи перед сотрудниками отряда выступила детская хореографическая группа "Кавказ".

В состав СГБ пограничные войска вошли после войны в марте 1993 года. Пограничное управление СГБ взяло под охрану сухопутные и морские рубежи Абхазии протяженностью в 621 километр.