Аншлаг и овации: абхазские студенты показали Москве "Кьоджинские перепалки"

На Большой сцене московского театрального института им. Бориса Щукина при Государственном Академическом театре им. Е. Вахтангова состоялась премьера спектакля "Кьоджинские перепалки". Комедию Карло Гольдони о быте венецианских окраин представили студенты выпускного курса абхазской студии при знаменитом театральном вузе.

Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на премьере и делится впечатлениями.

Sputnik, Лев Рыжков

Серьезный экзамен

Для начала – общеизвестные факты. Группа абхазских студентов четыре года назад была направлена для обучения в престижнейший Щукинский театральный институт. Собственно, это произошло впервые в истории. Такого не было даже во времена СССР. Тогда театральных актеров обучали в Тбилиси. На родине на молодых актеров возлагают большие надежды. Их ждут и в театре русской драмы, и в абхазском театре.

© Sputnik / Илона Хварцкия Без пяти минут актеры: курсовые абхазских "щукинцев"

"Кьоджинские перепалки" — это не просто веселая комедия о нравах предместья. Для абхазских студентов этот шедевр итальянской сцены XVIII века – оказался еще и своего рода тестом на профпригодность. Ведь посмотреть спектакль в этот ненастный ноябрьский московский вечер пришли не только обыкновенные зрители, но и профессионалы театра.

Например, из Сухума приехал директор Русдрама Ираклий Хинтба. Автору этих строк еще до спектакля он сообщил, что особых творческих прорывов от студентов не ожидает. Был настроен снисходительно.

Между тем в зрительном зале наблюдался настоящий аншлаг. Свободных мест просто не было. Многие зрители усаживались на приставные стульчики в проходе. Автор этих строк и раньше бывал на спектаклях абхазской студии – например, весной этого года смотрел спектакль "Софичка". Но такой аншлаг видел впервые.

© Sputnik. Лев Рыжков Спектакль "Кьоджинские перепалки" в исполнении студентов Щукинского училища

Импровизационный отрыв

Но вот прозвенел третий звонок. Свет в зале погас. Началось.

Уже после спектакля Аманда Кварацхелия – исполнительница одной из главных ролей – призналась автору этих строк: "С началом мы пока что провисаем, но надеюсь, что с каждым спектаклем будем набираться все больше смелости, пока окончательно не раскрепостимся".

Я бы не сказал, что начальная сцена – это некий прокол. Это – сложная по композиции сцена масштабной женской ругани. По существу и по напряжению – почти батальный эпизод. Просто это сцена входа. Своего рода шлюз между реальной жизнью и сценическим представлением. И да – сначала не все понятно — кто эти женщины, почему вдруг ругаются? Зритель сосредоточенно сидит в кресле, пытается понять.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Стихи и проза: как звучит художественное слово студентов "Щуки" в Сухуме

Но потом, уже где-то со второй сцены, понимание приходит. И зритель уже смеется. И раскрепощаются не только актеры, но и сами зрители. А почему? Потому что абхазские ребята, кажется, впервые набрались смелости импровизировать. Практически каждый актер в труппе в какой-то момент отходит от канонического текста и пускается в импровизационный отрыв.

Чемпионом по импровизациям я бы назвал Инала Инапха (исполнителя роли Фортунато). Его герой – очень агрессивный и, как бы сказали через двести лет после эпохи барокко, пассионарный человек. Он говорит нечленораздельно. И вот тут автор этих строк буквально "завис", задавшись вопросом: "А как это ему удается?" Ведь такую кашу во рту – еще попробуй изобрази. И притом герой Инала Инапха бормочет отнюдь не бессмыслицу. Если прислушаться к потоку его комической, сумбурной речи, то из нее можно вытянуть осмысленные слова.

И подобные затейливые (и разнообразные) импровизации встречаются в спектакле повсеместно. Как на хорошем джазовом концерте, когда каждому музыканту дают возможность исполнить соло.

В общем, переполненный зрительный зал искупал молодых абхазских артистов в овациях. И было за что. За те два с небольшим часа, которые шел спектакль, зрители полюбили этих ребят, от души дарили им цветы. А режиссеру Александру Коручекову вручили роскошный торт с названием спектакля.

© Sputnik. Лев Рыжков Спектакль "Кьоджинские перепалки" в исполнении студентов Щукинского училища

И вот что самое важное. В этом спектакле из венецианской жизни времен барокко очень много абхазского духа. В какой-то момент смотришь, и понимаешь, что Кьоджу (где происходят перепалки) можно смело поменять на Гудауту, на Пицунду. Суть останется неизменной. А в моменты наивысшего напряжения кто-то из актеров переходил на абхазский. И зал встречал эти вольности со смехом и – не побоюсь этого слова – с восторгом.

Увлеченность репетициями

После спектакля, отсмеявшись и набив аплодисментами мозоли на ладонях, автор этих строк пообщался с создателями представления.

"Самое трудное было – не засмеяться, — сказала мне Аманда Кварцахелия. – Но однажды мы прокололись, засмеялись. Но особых сложностей не было, потому что комедию играть проще, чем драму".

А вот режиссер Александр Коручеков ставит спектакли в театре им. Е. Вахтангова, но, как признался автору этих строк, со студентами работал с большим удовольствием.

"Ребята играли очень хорошо, — признал режиссер. – Видно, что они все вместе, что они увлечены. Главное, что все хотят играть! Все включаются в игру. А про схожесть с Сухумом я, конечно, думал. Он — такой же прибрежный город, как и Кьоджа, есть и рыбаки, и море, и солнце, и этот юг, и какие-то страсти – очень много общего. Поэтому и выбрал такой материал. Это ребятам очень идет. И я очень рад, если это чувствуется".

Любопытен и тот факт, что режиссер сам когда-то играл в "Кьоджинских перепалках" в театре "Сатирикон".

Довольна спектаклем осталась и руководитель абхазской студии Елена Одинцова.

"Я считаю, что спектакль сделан на высоком профессиональном уровне, — сказала наставница абхазских студентов. — У каждого исключительно хорошо проработана линия роли, режиссером предложен прекрасный рисунок. И тот факт, что ребята уже на премьере освоили текст, дает такие перспективы, что мне кажется, что это будет большая удача и большой праздник. Этот спектакль будет продолжать идти весь год в учебном театре. Если так сложится дальше, то, я думаю, его ждет хороший прием в Абхазии. Там и увидим!"

По словам Елены Одинцовой, работа над спектаклем велась уже давно. Так, заявка была показана еще в январе прошлого года.

"Дальше мы приостановили работу над ним, выпустили "Софичку" и "Игроков", — говорит руководитель абхазской студии. — А с начала учебного года, с сентября, вплотную начали заниматься "Перепалками". И, честно говоря, выпуск этого спектакля у нас висел под большим вопросом. Потому что Александру Анатольевичу Коручекову предложили поставить спектакль в Вахтанговском театре. Естественно, он не мог отказаться. Поэтому я постаралась сделать все возможное, чтобы мы все-таки выпустили этот спектакль пораньше".

Режиссеру, по словам Елены Дунаевой, удалось главное – увлечь молодых актеров процессом. Одних репетиций было ребятам мало. Они встречались в свободное время, репетировали для души, самостоятельно придумывали какие-то моменты.

А вот Ираклий Хинтба – директор Русского драматического театра – вышел из зала в большой задумчивости. От комментариев он, правда, отказался. Но автор этих строк обладает совершенно достоверной информацией, что главному театралу Сухума работа молодой актерской смены очень понравилась. С чем мы, собственно, ребят и поздравляем!