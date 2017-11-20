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20 ноября 1992 года: Грузия ищет "брешь" в абхазском руководстве

© Фото: из архива Музея Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (96)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Заявление депутатов Верховного совета республики Абхазия Сергея Багапш, Константина Озган и Александра Анкваб:

"По сообщению информационного агентства "НЕГА", председатель парламента Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил, что резервы мирного урегулирования абхазского конфликта не исчерпаны, связав соответствующие надежды с якобы имеющимися разногласиями в абхазском руководстве. Это далеко не первая попытка официальных представителей Грузии найти "брешь" в абхазском руководстве, обнаружить в нем признаки раскола, трений, взаимного расхождения позиций. При этом упоминаются конкретные фамилии, в частности наши, с указанием, что, якобы, наша позиция расходится с точкой зрения большинства верховного совета и его председателя", – отмечено в заявлении.

Авторы подобных сообщений выдают желаемое за действительное, говорится в архивном документе. Депутаты отметили, что первым шагом для нормализации ситуации должны стать немедленное прекращение агрессии и безусловный вывод грузинских войск с территории республики Абхазия.

Темы:
"413 дней" (96)



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