С 15 по 20 ноября в столице республики Абхазия городе Сухум проходил XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки".

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik, Анжелика Бения. XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" объявил победителей вечером в понедельник.

Из 247 заявок в этом году на конкурсную программу фестиваля было отобрано около 50 картин в трех номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы (программы).

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль "Кунаки"

Большинство наград жюри присудило молодым кинематографистам. Впервые за историю фестиваля членами жюри было принято решение в каждой номинации отметить по две работы. Такое решение, по словам президента кинофестиваля "Кунаки" Сулиеты Кусова-Чухо, было связаны с тем, что работы были близки друг к другу по уровню. Для гран-при картину на фестивале в этом году не нашли.

"80 регионов, включая Казахстан, Прибалтику, разные уголки России, разные лица и образы – все талантливые. Хотелось отметить всех участников. Была сложная, напряженная неделя", – добавила Сулиета Кусова-Чухо.

Лучшими телевизионными фильмами были отмечены работы: фильм режиссера Вадима Цаликова "Алибек", картина о семье династии Кантемировых. Эта работа также получила от Администрации президента Абхазии диплом "за верность традициям куначества". Второй фильм, который был назван лучшим телевизионным фильмом – работа режиссера Ирины Васильевой "Наплыв и любовь".

© Фото: из личного архива Вадима Цаликова Режиссер: фильм "Алибек" о целой династии конников

"Жюри такое строгое и такое справедливое, – сказала, принимая диплом, Ирина Васильева. – Я за эти дни хорошо почувствовала Абхазию. У меня разрывается сердце от любви к этой стране, от красоты, которую я чувствую. Я хочу снимать про Абхазию", – добавила режиссер.

В номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" были отмечены две работы: фильм режиссера Анастасии Штантке "А какой ты?" и работа Карины Веленкиной "Бриллианты для моих муравьев".

Лучшими полнометражными фильмами были названы работы студентов ВГИКа "Дым отечества" Андрея Ананина и фильм "Конкурс" Евгения Хаваева.

По словам президента республики Абхазия Рауля Хаджимба, международный фестиваль "Кунаки" – эта дискуссионная площадка, где видные деятели киноискусства знакомятся с новыми творческими достижениями, оценивают результаты художественных исканий современных мастеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Рауль Хаджимба на фестивале "Кунаки"

"Вновь на благодатной и гостеприимной земле Апсны продолжился широкий обмен мнениями и взглядами по проблемам современного документального кино и телевизионных авторских программ. Фестиваль открывает уникальную возможность перед начинающими абхазскими драматургами, режиссерами, операторами для раскрытия своих потенциальных, творческих способностей, новых идей и замыслов. Благодаря этому наш национальный кинематограф, у которого интересная история, может получить достойное развитие. Мы не можем полноценно развиваться в условиях духовной, информационной изоляции и отчуждения. Этот кинофестиваль дает возможность раскрываться и развиваться", – отметил президент Абхазии.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступило в роли информационного партнера кинофестиваля. Агентство отметило специальным дипломом документальный фильм Алексея Малечкина "Абхазия. Код возрождения".

"Мы уверены, что помимо укреплений связей между нашими народами, данный кинофестиваль также придает стимул молодым режиссерам страны активнее работать и развивать отечественный кинематограф. Фильм Алексея Малечкина "Абхазия. Код возрождения", на наш взгляд, способствует сохранению культурных ценностей нашего народа, а также вселяет чувство оптимизма и веру в то, что Абхазия возродится, а код к ее возрождению кроется в нас самих", – сказал руководитель агентства Руслан Бганба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытие кинофестиваля "Кунаки"

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия отметила специальным дипломом дебютную работу "Незабытое кино "Осетия" режиссера Максима Самарина.

"Это кино про кино. Это часть большого проекта, если я правильно поняла, о киностудиях, которые были в СССР. Очень трогательная история про Северо-Осетинскую киностудию. Многие фильмы уйдут на большой экран, в большую творческую жизнь. Все это пойдет отсюда. Самое главное на этом фестивале не номинации и места, а то, что профессионалы встретились и говорят о кино", – сказала Эльвира Арсалия

Из конкурсных фильмов фестиваля Институт экологии Абхазии выбрал фильм Мурата Бакиева "Голубая бездна", посвященный уникальным карстовым озерам. Фильм о Голубом озере, известном в Кабардино-Балкарии. На фестивале было отмечено, что сегодня в озере проходят исследования "дна, которого нет".

"Это исследовательский фильм, показывающий уникальный труд исследователей, который порой, к сожалению, заканчивается трагически. Эти озера столь глубоки, что не каждому подготовленному специалисту удается их покорить", – отметил директор Института экологии АНА Роман Дбар, вручая диплом режиссеру.

XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходил в Сухуме с 15 по 20 ноября. В рамках фестиваля в республике были проведены традиционные мастер-классы, дискуссионные круглые столы, выездные показы фильмов в малых городах Абхазии и в учебных заведениях Абхазии.

Северокавказский международный открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходил в Абхазии в четвертый раз.