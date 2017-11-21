Ветер оборвал линии электропередач в Очамчырском и Ткуарчалском районах

На месте аварии работают бригады "Черноморэнерго", которые прилагают усилия для скорейшего восстановления электричества.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. В связи с увеличением порывов ветра линии электропередач в Ткуарчалском и Очамчырском районах были оборваны, что привело к аварийным отключениям электроэнергии. Об это сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"Заместитель директора по распределительным сетям РУП "Черноморэнерго" Валерий Пентюхов отметил, что на месте аварии находятся рабочие бригады предприятия, прилагаются все усилия для скорейшего восстановления линий электропередач и подачи электроэнергии в дома жителей Ткурчалского и Очамчырского районов", — говорится также в сообщении.

Пресс-служба РУП "Черноморэнерго" будет сообщать о ходе работ по устранению аварии.