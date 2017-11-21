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Итоги шестого Санкт-Петербургского международного культурного форума обсудили президент и представители министерства культуры

Абхазия будет участвовать в передвижных выставках мастеров XIX-XX веков

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Президент Абхазии обсудил итоги VI Петербургского культурного форума с министром культуры Эльвирой Арсалия и заместителем министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Баталом Кобахия во вторник, 21 ноября.

СУХУМ, 21 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. На VI Санкт-Петербургском культурном форуме Абхазия получила предложение участвовать в передвижных выставках работ известных мастеров XIX-XX веков, а также современников, рассказала на встрече с президентом Раулем Хаджимба министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

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"Это знаменитые коллекции, которые хранятся в музеях России. Для осуществления идеи нам нужно много работать по части безопасности. Возможность показать крупных художников XIX-XX веков нам очень интересна. Будем над этим работать", — отметила Арсалия.

В рамках VI Петербургского культурного форума было подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры Катара, Италии, Абхазии и России.

"Это культурный план на 2018 год между этими государствами. Отличается он от предыдущих планов тем, что мы попытались расширить культурные события. Мы сохранили приоритет охраны историко-культурного наследия", – констатировала министр культуры.

Абхазская делегация на форуме также актуализировала вопрос о сохранении историко-культурного наследия.

"На форуме участвовало много международных организаций. Мы даже имели возможность долго приватно беседовать с бывшим главой ЮНЕСКО Ириной Боковой. Говорили об актуализации темы сохранения культурного наследия в связи с вооруженными конфликтами. Актуализация была связана с войной в Сирии. Но мы отметили, что очень много нерешенных проблем на постсоветском пространстве, в частности, в Абхазии. Мы отметили, что было много незаконных перемещений артефактов культурного наследия", — сказал Батал Кобахия. 

В рамках форума состоялась встреча руководства Министерства культуры Абхазии с руководством Эрмитажа, на которой обсудили вопрос выставки в Эрмитаже артефактов времен Византийской империи, найденных археологами в Абхазии.

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"Ранее нашим министерством был сделан запрос в Эрмитаж об исторической справке на приобретение коллекции. Мы удостоверились, что запрос дошел до адресата. Сейчас мы ждем ответ на наши вопросы. Это артефакты особой значимости. Сегодня все крупные музеи покупают коллекции у частных лиц, однако должны быть документы о том, что коллекции не находились в незаконном обороте", — пояснил Кобахия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что итоги выставки дают хорошие перспективы.

"Те связи, которые наращиваются, необходимы. Для нас культурные связи очень важны. Мы должны сделать все, чтобы сохранить историко-культурные памятники", — сказал Рауль Хаджимба.

VI международный культурный форум проходил в культурной столице России с 16 по 18 ноября 2017 года. Абхазия уже третий год участвует в работе форума.

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