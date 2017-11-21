Электроснабжение Ткуарчалского и Очамчырского районов восстановлено

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Подача электроэнергии в Ткуарчалском и Очамчырском районах восстановлена, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
Электричество в Ткуарчалском и Очамчырском районах отключилось после обрыва линии электропередач из-за сильного ветра.
Заместитель директора по распределительным сетям РУП "Черноморэнерго" Валерий Пентюхов ранее отмечал, что на место аварии выехали рабочие бригады "Черноморэнерго" для скорейшего восстановления линий электропередач и подачи электроэнергии в дома жителей Ткурчалского и Очамчырского районов.