Электроснабжение Ткуарчалского и Очамчырского районов восстановлено

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Три "кита" доступной среды Круглый стол на тему "Доступная среда и универсальный дизайн для маломобильных людей" с участием главы администрации Сухума, представителей общественных и благотворительных организаций, прошел в Сухуме во вторник 21 ноября. 121

Снег и сильный ливневый дождь: погода на среду в Абхазии В ночь со вторника на среду из-за вторжения холодных арктических масс воздуха в тыл южного циклона на Черноморском побережье Абхазии сохранится значительное ухудшение погоды, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. 1