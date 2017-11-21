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Директор кинофестиваля Кунаки Ильяс Богатырев

Богатырев: нынешние "Кунаки" отличались разностью представленных картин

© Sputnik.
В Абхазии
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XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (17)
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С 15 по 20 ноября в столице Республики Абхазия городе Сухум проходил XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки".

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Нынешний кинофестиваль отличался разнообразностью представленных картин, сказал в интервью радио Sputnik директор кинофестиваля "Кунаки" Ильяс Богатырев.

Открытие фестиваля Кунаки. Пресс-конференция
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Возможно это объясняется тем, что в кинодокументалистику приходят новые молодые режиссеры и среди них как неудивительно очень много молодых девушек. Это новое явление в кинодокументалистике, молодые люди выросшие в различных регионах России а также из ближнего зарубежья по своему национальному характеру, по ментальности представляют совершенно разные культуры", — добавил он.

Разнообразность культур предавала особый колорит кинофестиваля "Кунаки", подчеркнул директор.

"Разноцветие представленных работ держало в напряжении зрителя от начала до конца. У нас были очень плотные показы, практически каждый день до 10 часов показов картин, эти работы резко отличались друг от друга как по теме так по художественной подаче", — заметил Богатырев.

Участникам фестиваля было важно услышать мнения коллег относительно своих фильмов, отмечает директор "Кунаков".

"Им очень важно расширить свое понимание собственного творчества, именно в этом диалоге и формируются какие-то представления о профессии, о том хорошо ли ты делаешь свою работу или плохо. После каждого показа мы старались делать обсуждения. Очень важно, чтобы к этому процессу подключался и зритель, если человек не получает отклика о своей работе, это всегда плохо", — сказал он.

По сравнению с прошлым годом в этом году было меньше номинаций, подчеркнул Ильяс Богатырев.

Фестиваль Кунаки
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"На десятый юбилейный фестиваль мы попытались провести конкурс по короткометражному художественному кино а также по анимации. Этот опыт хоть и не принес успеха, но дал нам некое видение фестиваля вообще. Мне кажется, что игровые картины требуют отдельного внимания и отдельной оценки их творчества. В этом случае мы отказались от игровых картин и ограничились тремя номинациями", — рассказал он.

Богатырев отметил, что в этом году были номинации: полнометражное документального кино, короткометражное документальное кино и телевизионные программы.

"Кроме того география меня больше всего поражает, допустим Киргизская и Эстонская картина, они на разные темы, но их разность как раз и является достоинством самого фестиваля", — сказал Ильяс Богатырев.

Директор кинофестиваля "Кунаки" подчеркнул, что организован был на высоком уровне.

"Если говорить с организационной точки зрения, то поскольку эта сложная работа, требует внимания, это всегда напряженная работа, поэтому фестиваль организован хорошо. Я хочу высказать сразу благодарность принимающей стороне, президенту, правительству, министерству культуры Абхазии за поддержку", — сказал директор кинофестиваля.

Из 247 заявок в этом году на конкурсную программу фестиваля было отобрано около 50 картин в трех номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы (программы).

Лучшими телевизионными фильмами были отмечены работы: фильм режиссера Вадима Цаликова "Алибек", картина о династии Кантемировых. Эта работа также получила от Администрации президента Абхазии диплом "за верность традициям куначества". Второй фильм, который был назван лучшим телевизионным фильмом – работа режиссера Ирины Васильевой "Наплыв и любовь".

Вадим Цаликов
© Фото: из личного архива Вадима Цаликова
Режиссер: фильм "Алибек" о целой династии конников

В номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" были отмечены две работы: фильм режиссера Анастасии Штантке "А какой ты?" и работа Карины Веленкиной "Бриллианты для моих муравьев".

Лучшими полнометражными фильмами были названы работы студентов ВГИКа "Дым отечества" Андрея Ананина и фильм "Конкурс" Евгения Хаваева.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступило в роли информационного партнера кинофестиваля. Агентство отметило специальным дипломом документальный фильм Алексея Малечкина "Абхазия. Код возрождения".

XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходил в Сухуме с 15 по 20 ноября. 

Темы:
XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (17)



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