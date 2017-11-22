Труман без шоу: простая история абхазского эстонца

О том, как живет в Абхазии один из немногочисленных потомков эстонских переселенцев Оскар Труман, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Первые эстонские семьи прибыли в Абхазию в 1882 году, поселились они в долине реки Кодор, где и основали село, которое назвали без затей — Эстонка.

Из Сибири

Дорога в село Эстонка занимает немногим более двадцати минут езды от столицы. На первый взгляд село такое же, как и другие в республике.

В магазине интересуемся, где живут эстонцы. Доброжелательная продавщица, немного подумав, скептически говорит, что сейчас вряд ли кого-то застанем дома.

"Сейчас дома можно застать одну пожилую женщину, но она плохо слышит, наверное, вам лучше поехать к Оскару, он работает в аэропорту в Бабушере", — сказала, улыбаясь, продавщица.

Позвонив своей соседке, она раздобыла для нас номер телефона Оскара. Договорились о встрече. По словам продавщицы, Оскар местная знаменитость, и к нему неоднократно приезжали журналисты для того, чтобы он рассказал о жизни эстонцев в Абхазии.

Оскар Труман работает в режимном объекте. На пропускном пункте аэропорта объясняем дежурным цель визита. Охранник не удивлен, и как-то обыденно произносит в рацию: "Тут журналисты пришли, зови Оскара". Через несколько минут, энергично крутя педали велосипеда, к нам подъехал пожилой, но весьма бодрый человек в кепке. Это и был разыскиваемый нами Оскар Труман. Почему-то вспомнился фильм "Шоу Трумана"

"Я бы пригласил вас вовнутрь, но не велено", — извиняется он, смеясь.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Оскар Труман

Усаживаемся на ближайшую лавочку. По его рассказу, эстонцев в селе Эстонка сейчас проживает всего несколько человек. Предки Оскара Трумана с далекой исторической родины сначала переселились в не менее далекую Сибирь и уже оттуда приехали в Абхазию. Его отец родился в 1912 году. По словам Оскара, вторая волна эстонцев в Абхазию была уже из Керчи. Отец его работал в колхозе, заведовал гаражом, мать трудилась в бригаде. Когда началась Великая Отечественная война, отец отправился на фронт. Вернулся живым на радость семье.

Оскар родился в Эстонке ровно 80 лет назад в неспокойном 1937 году, окончил сельскую школу.

С самых малых лет он изучал родной язык. "Я свободно читаю и пишу на эстонском языке", — с гордостью говорит он

После армии вернулся в Абхазию и строил аэропорт в Бабушере.

"В 1962 году пошел работать в аэропорт, через пять лет я стал летать на самолетах бортмехаником. В 1989 году я перестал летать, ушел на пенсию, но работу в аэропорту не бросил", — рассказывает он.

Бортмехаником Труман стал не случайно, еще в армии его определили в школу младших авиационных специалистов.

"Я целый год учился в Керчи, я был знаком с авиацией, поэтому пошел работать в аэропорт. Я летал на самолетах 21 год, совершал полеты во внутрисоюзных линиях. Самые дальние рейсы были в Ташкент, Свердловск, летали в Прибалтику, Киев", — вспоминает он.

Осталось четыре семьи

В Эстонке на сегодня осталось только четыре семьи. Остальные покинули республику во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

До начала боевых действий в селе проживало около трехсот семей, рассказывает старый эстонец.

"Во время войны из Эстонии прилетели четыре самолета, и желающие уехать из Абхазии покинули республику. Я не смог увести семью, так как у меня мать была прикована к постели, а отец был в возрасте 81 года", — объясняет он.

После окончания войны две дочери Оскара Трумана уехали на учебу в Эстонию. Одна вышла там замуж, так и осталась на исторической родине. "Многие уехавшие во время войны эстонцы не вернулись, потому что во время войны их дома были сожжены, разбиты снарядами. Многие приезжали и уезжали обратно, так как жить было негде", — сетует Труман.

Говорит, что все устроились в Эстонии, вернувшимся дали квартиры. Сам тоже много раз бывал на исторической родине, но жить хочет только в Абхазии.

По его рассказам, эстонцы, как и все в республике, занимаются сельским хозяйством, увлекаются рыбалкой. Оскар говорит, что не чувствует себя в Эстонии чужим, но в Абхазии, где родился он и его предки, жить комфортней.

"У каждого есть свой огород, выращиваем овощи, фрукты, разводим кур, коров и так далее. Живем, как все, особенно было трудно во время войны, но если тогда выжили, то сейчас точно не пропадем", — излучает он оптимизм.

На пенсии

Оскар Труман ушел на пенсию, но не расстался с авиацией. Хотя это громко сказано. Стал в аэропорту сначала начальником склада технического оборудования, затем механиком самолетов и вертолетов, где трудится и по сей день, несмотря на свой солидный возраст.

"Я не могу бросить эту работу, потому что это мое. Здесь я отдыхаю, люблю людей, с кем работаю, и дома сидеть скучно", — признается он.

На работу Оскар Труман ездит исключительно на велосипеде. От Эстонки до аэропорта Бабушера несколько километров. К двухколесной машине Оскар пристрастился со школьной скамьи, и даже занимался велоспортом. Не оставила его эта страсть и в армии. Участвовал в соревнованиях и ездил на выступления в Киев. Ежедневно Оскар Труман, по его собственным подсчетам, "наматывает" на велосипеде по 20-25 километров.