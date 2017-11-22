22 ноября 1992 года: Грузия нарушает перемирие

22 ноября 1992 года Министерство обороны Абхазии сделало заявление о том, что в нарушение двухстороннего соглашения о временном прекращении огня и недопущении передислокации войск на период с 20 по 29 ноября 1992 года грузинская сторона перебрасывает живую силу и боевую технику в район партизанских действий и открыто заявляет о намерении предпринять массированное наступление на шахтерский город Ткуарчал.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.