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22 ноября 1992 года: Грузия нарушает перемирие

© Фото: Марина Барциц
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (98)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

22 ноября 1992 года Министерство обороны Абхазии сделало заявление о том, что в нарушение двухстороннего соглашения о временном прекращении огня и недопущении передислокации войск на период с 20 по 29 ноября 1992 года грузинская сторона перебрасывает живую силу и боевую технику в район партизанских действий и открыто заявляет о намерении предпринять массированное наступление на шахтерский город Ткуарчал.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (98)



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    Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.

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