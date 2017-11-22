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Владимир Анцупов

Горевший в бою: история войны Владимира Анцупова

© Фото: ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
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Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Герой Абхазии Владимир Анцупов родился 70 лет назад.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Об истории одного из легендарных участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Владимира Анцупова рассказал его боевой товарищ Ричард Чкадуа.

Историк и боевые искусства

Владимир Анцупов был кандидатом исторических наук, преподавал в Абхазском государственном университете. С 1989 года Владимир Анцупов стал одним из защитников интересов абхазского народа, подвергавшегося давлению со стороны Грузии.

Журналист Юрий Кураскуа вспоминает в своей статье "Память о друге", насколько решительно был настроен Анцупов для защиты абхазов.

"Однажды мы встретились с ним на улице и долго говорили о складывавшейся ситуации вокруг нашей республики. Я до сих пор помню его слова: "С ними надо воевать, чтобы они оставили нас в покое раз и навсегда. А для этого надо создавать спецназ: эти мобильные, подготовленные группы и будут в дальнейшем защитой Абхазии", — говорится в статье.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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В 1977 году в Сухуме открылась первая в республике секция каратэ, среди участников этого вида боевых искусств был и Владимир Анцупов, который в совершенстве овладел боевым искусством и стал обладателем черного пояса. Кроме того, Анцупов был мастером спорта по боксу.

Знакомство с героем

С Владимиром Анцуповым Ричард Чкадуа познакомился во время войны, до этого он об Анцупове слышал очень много. 

"О нем, как о легендарной личности, знали еще до начала войны, потому что он обладал лидерскими качествами, у многих был на слуху. У меня старший брат погиб во время войны, он был офицером абхазской гвардии, и они часто пересекались с Вовой Анцуповым. В Ткуарчале я его видел один или два раза, он заходил к брату, вот там мы и познакомились", — рассказал он.

Ричард Чкадуа вспоминает, что во время их знакомства Владимир Анцупов был в группе "Катран", базировавшейся в районе села Тамыш. 

"Не знаю, кому пришла эта идея, скорее всего ему самому, были организованы два взвода по 10-11 человек в каждом. В одном взводе были добровольцы из России и Приднестровья, потом они ушли непосредственно на линию фронта к Мушни Хварцкия", — говорит Ричард Чкадуа.

По кодексу воина

Отмечая неординарные воинские способности Владимира Анцупова, Ричард Чкадуа говорит, что эта та фигура, с которой можно писать кодекс воина.

Радио студия Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это был интеллектуальный гигант, историк по образованию, в совершенстве владел боевыми искусствами, характер волевой и целеустремленный. В каждом народе есть такая штука как кодекс воина, но этот кодекс пишется с каких-то реальных образов, по которым можно определять кодекс на все поколения", — сказал он.

Ричард Чкадуа вспомнил эпизод во время войны, который характеризует Владимира Анцупова. 

"Мы шли на базу пешком с Вовой. Он был молчуном, но его молчание говорило о многом, мы шли по ночному городу, вышли к ресторану "Лашкиндар" в сторону Акармары. Я спросил его, почему он все время напряженный, мы идем, все спокойно, врага нет поблизости, и он мне ответил, что боится того, что враг поймает в тот момент, когда он не готов его встретить. Вот эту фразу я запомнил", — вспоминает Чкадуа.

Из высказываний Владимира Анцупова Ричард Чкадуа навсегда запомнил и следующее выражение.

"Я спросил его, почему смерть у солдата бывает разная, он может получить пулю и даже не успеть понять, что он уже умер. А есть смерть, когда человека ранят, пытают, потом сжигают живьем, почему так происходит? А он сказал, что кто как воюет, тот так и погибает.  Если ты горишь в бою, значит, этот огонь тебя и сожжет. Я многое потом осмысливал", — отмечает Чкадуа.

Владимир Анцупов
© Фото: ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
Владимир Анцупов

Последний полет

14 декабря 1992 года – самая страшная страница в Отечественной войне народа Абхазии, над селом Лата грузинскими войсками был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал. 

В результате погибло 87 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии было восемь беременных женщин. В этом вертолете находился и Владимир Анцупов.

"Произошло то, чего боялся Вова, находясь в вертолете, он не мог оказать сопротивление врагу, так как невозможно заметить, кто по тебе стреляет с земли", — сказал Чкадуа.

После гибели Владимира Анцупова бойцы, бывшие в его отрядах, перешли в другие группы и продолжили сражаться в Отечественной войне, рассказал Чкадуа.

Ричард Чкадуа предложил увековечить память Владимира Анцупова и назвать его именем улицу.




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