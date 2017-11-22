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Президент встретился с Сопредседателем Женевских дискуссий от ООН Анти Туруненом

Хаджимба: Грузия блокирует важнейшие решения на Женевских дискуссиях

ФОто с сайта Администрации президента Абхазии
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял сопредседателя Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН Анти Турунена в среду 22 ноября, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Грузия по-прежнему продолжает блокировать важнейшие решения на Женевских дискуссиях, отметил на встрече с сопредседателем Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН Анти Туруненом, сообщается на сайте Администрации президента Абхазии.

"По некоторым вопросам возникают сложности, их решение затягивается. Но обратного процесса никогда не будет. Мир изменился, надо выстраивать отношения иначе. Надеюсь, те действия, которые предпринимаются, будут успешными. Много сил прилагается для принятия решений", — сказал президент.

Сопредседатель Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН Анти Турунен подчеркнул, что продолжение диалога на площадке Женевских дискуссий важно для сохранения стабильности во всем Кавказском регионе, а также для социального и экономического развития Абхазии.

"В течение семи лет моего сопредседательства я мог наблюдать за позитивным развитием Абхазии, в частности, социальной сферы, экономики и инфраструктуры", — сказал Турунен.

По его словам, несмотря на прогресс, в частности, в сфере защиты окружающей среды, обмена документами и сохранения историко-культурного наследия, которого удалось достичь, есть сложности диалога между Грузией и Абхазией

Анти Турунен добавил, что структуры ООН готовы и дальше оказывать помощь и содействие в вопросах образования, документации.

Сопредседатель Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН поблагодарил Рауля Хаджимба за встречу. Это была последняя встреча Анти Турунена с президентом Абхазии в качестве сопредседателя на Женевских дискуссиях от ООН.




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