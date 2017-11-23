Морально устойчивы: военные ЮВО проходят психологическую подготовку

Ежедневно психологи базы ЮВО обследуют более 200 военнослужащих, привлекаемых к несению службы с оружием.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Психологи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии применяют современные методы морально-психологической подготовки военнослужащих к несению службы с оружием, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие тренируются самостоятельно восстанавливать свою нервную систему посредством нервно-мышечной релаксации. Ее суть заключается в напряжении и расслаблении групп мышц в определенной последовательности", — говорится в сообщении ЮВО.

Данная релаксационная система не требует специального оборудования, а время, необходимое для выполнения упражнений, составляет всего 5-6 минут.

По словам военных психологов базы, нервно-мышечная релаксация позитивно влияет как на физиологическое, так и на психическое состояние военнослужащего, помогает справиться с тревожностью и депрессией.

"Также, в ходе подготовки суточных нарядов, психологи-специалисты проводят тестирование личного состава с применением современных комплектов компьютеризированных рабочих мест. Комплексное тестирование 100 % военнослужащих базы проводится один раз в полгода", — отмечает пресс-служба ЮВО.

Кроме того, вблизи каждого места несения службы оборудованы помещения для релаксации, где во время отдыха военнослужащие могут выпить чаю, почитать свежую прессу и сыграть в настольные игры.