МВД Абхазии о раскрываемости преступлений: семьдесят процентов

Пресс-конференция министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба прошла в АГТРК в четверг 23 ноября.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Общий показатель по раскрываемости преступлений в Абхазии составляет 70%, заявил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба на пресс-конференции в четверг 23 ноября.

"Процент раскрываемости преступлений формируется за счет раскрываемости нарушений ДТП, незаконного хранения огнестрельного оружия и наркотических средств. Это те преступления, которые раскрываются на сегодняшний день практически на 100%. В суммарном соотношении у нас получается показатель в 70%", — пояснил Гарри Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аршба о борьбе с наркотиками: изменим Уголовный кодекс

Министр с сожалением отметил, что по-прежнему остаются нераскрытыми разбойные нападения и грабежи, о которых говорили ранее на коллегии МВД.

Всего в органах МВД работает 1260 мужчин и около 400 женщин, добавил глава ведомства, при общепринятой международной норме в 600-700 сотрудников на сто тысяч населения.

"Увеличение штатной численности в любом случае не будет наблюдаться. Мы, наоборот, хотим оптимизировать ту штатную численность, которую мы имеем на сегодняшний день, чтобы сотрудник милиции мог правильно и четко выполнять свои задачи", — подчеркнул министр.

Аршба также сказал, что руководство МВД планирует провести реформы в работе управлений министерства. По его словам, такая необходимость обусловлена современными реалиями, а те методы, которые применялись в прошлом, нельзя уже использовать.