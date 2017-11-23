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Осень в Абхазии

Очень белый и запредельно близкий: снег подбирается к побережью Абхазии

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Не успела зима еще заявить о себе, как в конце ноября в предгорьях Абхазии пошел первый снег. Жители республики, конечно, обрадовались такому подарку в конце осени и решили выложить фото в соцсетях. Sputnik собрал все самые интересные снимки.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Снег в Абхазии – случай исключительный. Когда он выпадает, даже взрослые радуются, как дети.

Первый снег в Абхазии выпал еще в начале осени. В горах.

На "равнине" теплые солнечные дни сохранялись практически до конца осени. Но в последнюю неделю ноября в республике все же пошел первый снег.

Скриншот
Скриншот

Обрадованные жители Абхазии сразу же стали делиться в соцсетях фото и видео со снегом. 

Одним из первых выложил свое видео пользователь Саид Тарба. В кадре можно увидеть, как автор едет на машине и снимает заснеженные пейзажи вокруг себя. Судя по подписи, видео было сделано в районе Бзыби.

Другой пользователь Алиса Сангулия опубликовала снимок хурмы в снегу с подписью: "Первый снег, тебя так рано мы не ждали)) но я рада".

Ирина из Алахадзы поделилась фото заснеженных гор.

#отпускуИрины#абхазия#алахадзе

Публикация от Ирина (@irinaotpuskabxazia) Ноя 23 2017 в 2:47 PST

А Евгения Соловьева сняла видео Анакопийской горы в снежном покрове.

Заснеженные ⛰ горы

Публикация от Студия красоты ЕВГЕНИИ СОЛОВЕЙ (@evgeniya_inoar) Ноя 23 2017 в 1:29 PST

Снег пошел не только в западной части Абхазии, но и в восточной. Нина из Ткуарчала выложила видео, как идет снег с хэштегом #иэто#только#НООООЯЯЯЯЯБРЬ.

#иэто#только#НООООЯЯЯЯЯБРЬ#😮😨😭

Публикация от Ninka (@_ninka_7) Ноя 23 2017 в 2:05 PST

Но, оказалось, что не все в восторге от "подарка" природы. Например, в контактном зверинце в Бзыби не очень-то и рады белому "гостю".

А в самих горах Абхазии снега только прибавилось. Вот последние фото оттуда. 

  • Ауадхара 23 ноября 2017 года
    Ауадхара 23 ноября 2017 года
    © Фото: Алхас
  • Ауадхара 23 ноября 2017 года
    Ауадхара 23 ноября 2017 года
    © Фото: Алхас
1 / 2
© Фото: Алхас
Ауадхара 23 ноября 2017 года

 




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