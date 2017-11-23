Очень белый и запредельно близкий: снег подбирается к побережью Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik
Снег в Абхазии – случай исключительный. Когда он выпадает, даже взрослые радуются, как дети.
Первый снег в Абхазии выпал еще в начале осени. В горах.
На "равнине" теплые солнечные дни сохранялись практически до конца осени. Но в последнюю неделю ноября в республике все же пошел первый снег.
Обрадованные жители Абхазии сразу же стали делиться в соцсетях фото и видео со снегом.
Одним из первых выложил свое видео пользователь Саид Тарба. В кадре можно увидеть, как автор едет на машине и снимает заснеженные пейзажи вокруг себя. Судя по подписи, видео было сделано в районе Бзыби.
Другой пользователь Алиса Сангулия опубликовала снимок хурмы в снегу с подписью: "Первый снег, тебя так рано мы не ждали)) но я рада".
Ирина из Алахадзы поделилась фото заснеженных гор.
А Евгения Соловьева сняла видео Анакопийской горы в снежном покрове.
Снег пошел не только в западной части Абхазии, но и в восточной. Нина из Ткуарчала выложила видео, как идет снег с хэштегом #иэто#только#НООООЯЯЯЯЯБРЬ.
Но, оказалось, что не все в восторге от "подарка" природы. Например, в контактном зверинце в Бзыби не очень-то и рады белому "гостю".
А в самих горах Абхазии снега только прибавилось. Вот последние фото оттуда.
- Ауадхара 23 ноября 2017 года© Фото: Алхас
- Ауадхара 23 ноября 2017 года© Фото: Алхас