24 ноября 1992 года: обострение в направлении Очамчыра - Ткуарчал

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Министерство обороны Абхазии сообщает, что обстановка на линии противостояния правительственных войск Грузии и Вооруженных сил Абхазии в направлении Эшера — Сухум стабилизировалась.

"Стороны выполняют соглашение о временном прекращении огня от 18 ноября, согласно которому с 20 по 29 ноября в связи с эвакуацией российских частей из Сухума решено временно прекратить огонь на линии Эшера — Сухум", — говорится в сообщении.

Однако резко обострилась ситуация в направлении Очамчыра — Ткуарчал. Грузинская сторона, нарушая соглашение от 19 ноября, перебрасывает в район сел Тамыш и Кындыг живую силу из Сухума и Очамчыры с целью установить контроль над трассой Очамчыра — Сухум.

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