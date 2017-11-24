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24 ноября 1992 года: обострение в направлении Очамчыра - Ткуарчал

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (100)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Министерство обороны Абхазии сообщает, что обстановка на линии противостояния правительственных войск Грузии и Вооруженных сил Абхазии в направлении Эшера — Сухум стабилизировалась.

"Стороны выполняют соглашение о временном прекращении огня от 18 ноября, согласно которому с 20 по 29 ноября в связи с эвакуацией российских частей из Сухума решено временно прекратить огонь на линии Эшера — Сухум", — говорится в сообщении.

Однако резко обострилась ситуация в направлении Очамчыра — Ткуарчал. Грузинская сторона, нарушая соглашение от 19 ноября, перебрасывает в район сел Тамыш и Кындыг живую силу из Сухума и Очамчыры с целью установить контроль над трассой Очамчыра — Сухум.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (100)



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