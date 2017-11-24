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День независимости Абхазии

Рауль Хаджимба посетит Южную Осетию с официальным визитом

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов планируют обсудить состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба по приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября посетит Республику Южная Осетия с официальным визитом. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"26 ноября главы государств проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития абхазо-югоосетинских отношений. В рамках визита планируется подписание двусторонних соглашений", — говорится в сообщении.

В состав делегации, возглавляемой президентом Республики Абхазия, входят руководитель Администрации президента Даур Аршба, министр иностранных дел Даур Кове, министр образования Адгур Какоба, министр сельского хозяйства Даур Тарба.

Ранее в апреле 2017 года официальная делегация из Абхазии принимала участие в церемонии инаугурации избранного президента республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

В июле 2017 года состоялся первый официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию, который был посвящен обсуждению дальнейшего развития взаимоотношений между Абхазией и Южной Осетией. В ходе визита общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве, также был подписан план консультаций на 2017-2018 годы.

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