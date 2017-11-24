Добыча хамсы в Черном и Азовском морях в 2018 году составит 55 тысяч тонн

По данным Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море в 2017 году промысловый запас хамсы в Черном и Азовском морях оценивается на уровне 200 тысяч тонн, а в 2018 году может составить 185 тысяч тонн.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2018 году рекомендованный объем добычи хамсы прогнозируется на уровне 55,5 тысяч тонн. Об этом сообщили Sputnik в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

© Sputnik. Владимир Федоренко "Бездонный" котел абхазской хамсы

"В 2017 году рекомендованный объем вылова хамсы в Черном и Азовском морях составляет 60, тысяч тонн. Прогнозируется, что большая часть — до 70% этого рекомендованного вылова — может быть освоена российским промысловым флотом", — говорится в сообщении.

По данным Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море в 2017 году промысловый запас хамсы в Черном и Азовском морях оценивается на уровне 200 тысяч тонн, а в 2018 году может составить 185 тысяч тонн.

"В последние два-три года активизировался промысел азовской хамсы в водах Республики Абхазия. Общий вылов азовской хамсы в 2016 году Россией, Украиной и Республикой Абхазия составил 75,129 тысяч тонн и впервые за последние 25 лет превысил объем рекомендованного вылова – 65 тысяч тонн", — подчеркнули в институте.

В научном центре отметили, что Россия и Абхазия сотрудничают в области рыболовства в рамках Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству. В рамках этой комиссии рассматриваются вопросы состояния запасов и возможности изъятия хамсы в водах Абхазии.

Вылов хамсы в Черном и Азовском морях регулируется Российско-Украинской комиссией по вопросам рыболовства в Азовском море, которая ежегодно устанавливает объемы рекомендованного вылова этого промыслового вида.

"В прошлом году российским флотом выловлено 47,1 тысяч тонн хамсы. В первой половине 2017 года выловлено 27 тысяч тонн хамсы, что несколько больше вылова хамсы за первую половину 2016 года (23,7 тысяч тонн). На 20 ноября 2017 года вылов хамсы составил 37 тысяч тонн. Можно прогнозировать, что вылов хамсы в конце 2017 года будет находиться приблизительно на уровне прошлого года", — отметили в пресс-службе НИИ.

Из общего улова хамсы в 2016 году Россией было добыто 47,129 тысяч тонн, Украиной – одна тысяча тонн и Республикой Абхазия – 27 тысяч тонн. Предполагается, что в водах Абхазии можно вылавливать не более 30-35 тысяч тонн хамсы.

© Sputnik. Роберт Джопуа Путина хамсы в Абхазии: линия соприкосновения

Сотрудничество России и Абхазии в области рыболовства имеет долгосрочные перспективы развития. Обе страны заинтересованы в сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Черного моря, отмечает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Зимняя путина хамсы в Абхазии в 2017 году не была выполнена из-за того, что рыба подошла к берегам республики в малом количестве. Квота на вылов рыбы у берегов Абхазии на 2017 год была в 40 тысяч тонн, однако на 1 марта было выловлено всего 9 тысяч 232 тонны 141 килограмм хамсы.

Представители абхазских предприятий ранее отмечали, что необходимо увеличить квоту на вылов хамсы для Абхазии.

"Мы ограничиваем квоту до 40 тысяч тонн, это решение, конечно, принимает правительство Абхазии, но есть межправкомиссия, занимающаяся в том числе вопросами рыбной деятельности. Это нонсенс, когда ежегодно ограничивается квота, ограничивается количество сейнеров, которые ловят рыбу, но при этом ежегодно открываем новые заводы по переработке рыбы", — отмечал учредитель предприятия "Абхазморпром" Сенер Гогуа.

Сенер Гогуа заявил, что турецкая сторона вылавливает за сезон 200-250 тысяч тонн рыбы, Грузия добывает 100-120 тысяч тонн. По его словам, для экономики Абхазии необходимо увеличение добычи, а не ограничивать улов до 40 тысяч тонн рыбы.

Отсутствие хамсы у берегов Абхазии зимой 2017 года директор Института экологии АНА Роман Дбар объясняет ее перепромыслом. Как рассказывает ученый, на протяжении последних десяти лет добыча только возрастала, и это, в конечном счете, привело к резкому сокращению численности хамсы. Об этом экологи предупреждали не первый год, но достигнуть соглашения между странами Черноморского региона по квотированной добыче не удалось. Все страны участники этого процесса не заключают соглашение о рациональном использовании, охране мигрирующей рыбы, что и привело к печальным последствиям, объяснял главный эколог республики.