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Круглый стол в АГУ

Приключения "нового поколения" Абхазии в России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В рамках международной программы "Новое поколение" преподаватели и лаборанты Абхазского госуниверситета гостили в Москве и Владимире с 6 по 10 ноября. О том, что больше всего понравилось абхазской делегации и как это путешествие повлияло на их взаимоотношения, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

Кремль и "Богема"

Культурно-ознакомительная поездка двадцати преподавателей АГУ в Москву и Владимир, которую организовало и профинансировало Россотрудничество, состоялась с 6 по 10 ноября 2017 года. Несмотря на краткосрочное пребывание в России, представители практически всех факультетов университета вернулись с большим "багажом" приятных впечатлений и эмоций.

По словам представителя Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Кононова, цель этой программы заключалась в расширении деловых, культурных и научных связей с Россией и в ознакомлении с социально-экономической, политической ситуацией в стране. 

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Незабываемой назвала поездку в города Российской Федерации преподаватель экономического факультета АГУ Линда Ампар, которая получила большое впечатление от оперы Джакомо Пуччини "Богема" и экскурсии по Кремлю.

"Самыми незабываемыми были опера "Богема" и очень информативная, интересная экскурсия по Кремлю. Я, конечно, не раз посещала Москву, но таких экскурсий у меня никогда не было, в основном, это были деловые поездки", — рассказала Ампар.

Главная цель программы "Новое поколение" была достигнута, уверен преподаватель кафедры "Государство и право" юридического факультета АГУ Аслан Сангулия. Он отметил, что в ходе пребывания в России, члены абхазской делегации познакомились с молодыми учеными, политическими, общественными деятелями из ряда стран постсоветского пространства.

"У нас также была отдельная встреча с представителями Белоруссии, с которыми было очень интересно общаться на абсолютно разные темы. Спасибо всем, кто организовал эту поездку", — сказал Сангулия.

Туман во Владимире

Преподаватель кафедры математического анализа Марьяна Гулава призналась, что ей особо запал в душу Владимир, где она была восхищена красотой, убранством русских церквей и встретила много добрых людей.

"Ворота" Золотого кольца России распахнулись для гостей из Абхазии густым туманом, которому удивлялись даже местные жители. Церкви в сочетании с пейзажами и туманами перенесли их словно в некую сказку, призналась Астанда Касландзия, которая преподает на юридическом факультете.

"Во Владимире настолько много монастырей и церквей, что захватывало дух. Как ни странно, жители этого города сказали, что они впервые видят такой туман. И в действительности, словно мы оказались в сказке. Дорога от Москвы заняла шесть часов, но это время мы провели с пользой. Ближе познакомились, лучше узнали друг друга и представителей других стран", — отметила Касландзия.

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По словам сотрудников АГУ, в программе "Новое поколение" приняли участие делегации из двух десятков стран. Со многими обменялись контактами и продолжают поддерживать отношения.

Главное достижение этой поездки, подчеркнули "путешественники" — это установление дружеских отношений между собой. 

"Несмотря на то, что мы все работаем в одном университете, плохо знали друг друга и мало общались. После этой поездки очень сблизились и подружились. Даже создали группу в одном из мобильных приложений, где зарегистрированы все участники программы "Новое поколение". У нас сложилась традиция отправлять туда фотографии достопримечательностей и национальной кухни каждой страны", — рассказали преподаватели АГУ.

Проректор по воспитательной работе АГУ Медея Чегия и руководитель пресс-службы АГУ Гурам Амкуаб поблагодарили Россотрудничество и выразили надежду на дельнейшее продолжение совместной плодотворной работы.

Представитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов ответил, что проведение мероприятий программы "Здравствуй, Россия!" в 2018 году еще планируется и согласовывается.

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