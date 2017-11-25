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Метод Мюнхгаузена: как справиться со страхом, если вас обокрали

CC0 / Life Of Pix
В Абхазии
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Любое воровство – посягательство на личное "Я" человека, а это всегда сопровождается острой болезненной реакцией. О том, какие страхи возникают у людей, которых обворовали, и как с ними справляться, рассказала корреспонденту Sputnik психолог Хатуна Логуа.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Осень в Абхазии знаменуется не только частыми свадьбами, но и грабежами. Многие в республике называют это осенним обострением. Каждую неделю обворовывают десятки квартир и домов. Воровство всегда оставляет в душе неприятный осадок. И в первую очередь не от потерянных вещей, а от мысли, что могло бы случиться, если во время визита незваных гостей в доме оказался кто-то из домочадцев. 

Мужчина с ножом
© Fotolia/ Viacheslav Lakobchuk
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Любое воровство – посягательство на личное "Я" человека, а это всегда сопровождается острой болезненной реакцией. У людей, которых один раз обокрали, возникают различного рода страхи, и многим из них порой сложно с ними справляться. 

"Когда приходишь домой после тяжелого рабочего дня и совершенно не ожидаешь увидеть дом свой не таким, как ты "оставила", конечно испытываешь жуткие чувства. Чувства страха, брезгливости, ощущение того, что залезли в душу, опустошили, обидели. Чувство страха меня преследует везде. Я не могу подходить к окну, спокойно спать, можно сказать, вообще лишилась сна. Каждый раз кажется, что по дому кто-то ходит, следит с улицы. И чувство, что я могла их застать в квартире, вызывает панический ужас. Я даже не знаю, как себя повела бы", — признается жертва квартирных воров Рада. 

Другая пострадавшая от злоумышленников, Сусанна, после того как обокрали ее квартиру, не может оставаться в собственном жилье одна, так как ее преследует страх, что это может повториться снова и снова. 

Не все так страшно

Как рассказала психолог Хатуна Логуа, чувство преследования, страх – защитная реакция, которую человек выработал за время эволюции, чтобы просто сохраниться как вид. Есть страхи мобилизующие и парализующие. Если страх мобилизующий, то он полезный. В случаях ограбления тоже определенные виды страхов полезны, то есть они заставляют быть осторожнее, лучше обезопасить себя.

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Однако после ограбления люди сначала впадают в шоковое состояние, а потом уже появляются чувство преследования, боязнь повторения, страх оставаться дома в одиночестве и так далее. Все это, по словам психолога, вызвано вторжением в личное пространство человека. 

"Любое ограбление – это травма. Страх возникает очень часто из-за внезапности. Потому что никто не застрахован, никто не ждет вора у себя дома. Страхи возникают из-за того, что человек не уверен в том, что это может не повториться. И это уже иррациональный страх, который мешает человеку", — поясняет Логуа. 

Однако, по словам Логуа, со страхами можно бороться.

"Если у человека появляется заноза, то ее нужно достать, чтобы она не мешала нормально жить. Точно так же и со страхами. Психика человека вооружена различными защитными механизмами от травмирующих событий. Обычно, спустя определенное количество времени, психика сама справляется с этими страхами", — говорит она.

Хотя бывает и так, что психический иммунитет человека в силу ряда причин бывает ослабленным. И здесь уже необходима поддержка извне.

Кулак
© flickr.com/ Walt Stoneburner
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"Тут очень многое зависит от окружения, от того, насколько оно поддерживает, насколько оно внимательное. Порой человеку нужно просто выговориться, рассказать близкому, что его беспокоит. И это очень помогает. Когда у меня что-то случается, я просто начинаю рассказывать об этом. Рассказывать всем. Главное – заботливое окружение", — признается Хатуна Логуа. 

Как она поясняет, когда человек "проговаривается", он дистанцируется от травмы. 

Но если страхи не проходят долгое время и уже становятся навязчивыми, то необходимо обратиться за помощью к специалисту. Но в любом случае, по мнению психолога, самый лучший метод бороться со страхами – метод Мюнхгаузена: вытащить себя за волосы из болота страха.




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