Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем Конституции

Верховный Совет Республики Абхазия 26 ноября 1994 года принял Конституцию, в соответствии с которой Абхазия была провозглашена суверенным, демократическим, правовым государством.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Рауль Хаджимба поздравил жителей республики с Днем Конституции, сообщается на официальном сайте президента республики.

Президент отметил, что принятый 26 ноября 1994 года основной закон Республики Абхазия закрепил итоги национально-освободительной борьбы Абхазского народа, основным этапом которой явилась Отечественная война 1992-93 годов.

© Sputnik. Илона Хварцкия Конституция Абхазии: от первой до шестой

"Несмотря на все тяготы и лишения, которые пришлось пережить нашему многонациональному народу, мы отстояли свое неотъемлемое право на самоопределение, и Конституция определила Абхазию в качестве суверенного, демократического и правового государства. Залогом формирования качественно новой правовой системы и построения стабильной политической системы является строгое и неукоснительное соблюдение конституционных предписаний и охрана Конституции", — говорится в поздравлении.

Рауль Хаджимба заверил, что руководство страны будет последовательно претворять в жизнь идеи и принципы, заложенные в Конституции, добиваться на практике прямого действия основного закона, чтобы каждый гражданин страны не на словах, а на деле ощущал, что закрепленные Конституцией его права и свободы защищаются и охраняются государством.