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Конституция РА.

Главный праздник в стране: Шамба о Дне Конституции Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Еще до начала Отечественной войны народа Абхазии было написано два варианта Конституции, но из-за отсутствия достаточного количества голосов принять их Парламент республики не смог. О том, как была принята Конституция Абхазии, и как ее можно сегодня изменить, рассказал на радио Sputnik доктор исторических наук Сергей Шамба.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. После Отечественной войны народа Абхазии Владислав Ардзинба создал комиссию по формированию документа Конституции, рассказал на радио Sputnik доктор исторических наук Сергей Шамба.

"Нужно было из имеющихся материалов создать приемлемый для Абхазии вариант Конституции. Потому что ситуации после войны изменилась", — сказал он. 

По словам Шамба, еще до войны было написано два варианта Конституции. Автором первого был брат Сергея Шамба, Тарас Шамба, авторы второго – отец и сын Казан. Из-за отсутствия достаточного количества голосов довоенные проекты Конституции Парламент Абхазии не смог принять. А уже после войны использовать их было неприемлемо.

"Если до войны, лишь бы избежать войны, мы говорили о каких-то федеративных отношениях с элементами Конфедерации, то после войны ситуация кардинально поменялась", — поясняет доктор исторических наук.

Накануне 26 ноября 1994 года специальная комиссия подготовила итоговый вариант Конституции Абхазии.

"И вот был создан сегодняшний вариант Конституции. И уже не было проблем для консолидированного принятия основного закона республики", — вспоминает историк.

Однако, несмотря на отсутствие каких-либо преград, которые еще до войны были неизбежны, 26 ноября заседание Парламента длилось долго и с перерывами.

"Это было связано с тем, что не все депутаты так глубоко занимались этим документом, они нуждались в пояснений каких-то моментов. Но в целом практически ничего не было изменено", — поясняет Шамба.

Сразу после завершения сессии Парламента на окончательном варианте Конституции Сергей Шамба собрал подписи всех участников заседания.

"Тогда я первым собрал все подписи депутатов. Первая подпись была Владислава Ардзинба. После меня другие тоже пытались, но многие участники сессии уже было разошлись. Позже этот документ с подписями я отдал в музей", — констатирует он.

Конституция РА.
© Sputnik. Илона Хварцкия
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По мнению Шамба, депутатов Парламента, подписавших Конституцию 26 ноября 1994 года, можно назвать отцами независимого государства Абхазии.

Сегодня, спустя 23 года со дня принятия Конституции, Сергей Шамба считает, что Конституция не должна быть неизменной.

"Я считаю, что пришло время переходить к парламентской форме правления. Мы видим, как республики Кавказа постепенно переходят на эту форму правления, и, судя по состоянию нашего общества, хуже в любом случае уже не будет. Сегодня единоличная форма правления создает много негативных моментов, хотя у нас прописаны в Конституции демократическая форма правления и разделение властей, но это слабо работает. Мы видим, что законодательная и судебная власти находятся в большой зависимости от исполнительной власти. Пока нет реального контроля над исполнительной властью, мы будем иметь много фактов злоупотребления", — сказал он.

Верховный Совет Республики Абхазия 26 ноября 1994 года принял Конституцию, в соответствии с которой Абхазия была провозглашена суверенным, демократическим, правовым государством.




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