Какой ты водитель? Пройди тест по ПДД

Хотите проверить свои знания правил дорожного движения? Sputnik Абхазия подготовил для вас самые сложные вопросы при сдаче экзамена на получение водительских прав.
Рождественский пост всегда начинается 28 ноября и длится до Рождественского Сочельника 6 января включительно. Рождество Христова встречают по новому стилю 7 января.
Международные спортивные чиновники строят забор между спортсменами и болельщиками, уверены отец и сын Старковы из Санкт-Петербурга, начавшие флешмоб в соцсетях в поддержку олимпийской сборной РФ.
3D панорама Нового Афона с Анакопийской горы продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Сотрудники МВД Южной Осетии проводят рейды по торговым объектам, чтобы выявить факты незаконной продажи пиротехнических изделий.
Российский проект "Географический диктант", прошедший в Баку, собрал вдвое больше участников, чем ожидалось – проверить свои знания пришли 1200 человек.
Почему Армения для Европейского союза является сырьевым придатком, а для России полноценным партнером, рассказал армянский депутат.
Добыча урана по итогам года в Казахстане составит 22 тысяч тонн, вместо 24 тысяч тонн годом ранее – плановое снижение происходит из-за падения цены на этот химический элемент.
Вступивший в должность президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков собрал руководителей ветвей власти и рассказал им, как надо работать.
Александр Лукашенко на встрече с главой китайской корпорации Midea Group Фаном Хунбо, назвал Беларусь и Китай "железными братьями".
Почему Латвии не сбежать от гомосексуальной Европы, и отчего этому не будут противостоять ни местные традиционные религиозные конфессии, ни в целом общество?
Президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник подписала закон, аналогичный "закону Магнитского" - предпримет ли Россия ответные меры?
Разочарование европейцев Кишиневом носит постоянный характер, а шансы Молдовы на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия почти равны нулю, заявил президент Додон.
Известный кардиохирург, работавший в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны РФ, получил в Таджикистане 5,5 лет тюрьмы за экстремизм.
Граждане Узбекистана составляют порядка 10% от всех мигрантов в РФ, на них оформлена примерно половина всех выдаваемых в России трудовых патентов.
Эстонская ассоциация логистики и экспедирования грузов предлагает в 10 раз увеличить ежегодную квоту на прием трудовых эмигрантов из третьих стран.
Сотрудники МВД Южной Осетии проводят рейды по торговым объектам, чтобы выявить факты незаконной продажи пиротехнических изделий.
Российский проект "Географический диктант", прошедший в Баку, собрал вдвое больше участников, чем ожидалось – проверить свои знания пришли 1200 человек.
Почему Армения для Европейского союза является сырьевым придатком, а для России полноценным партнером, рассказал армянский депутат.