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27 ноября 1992 года: обращение к конгрессу интеллигенции России

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В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (103)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из обращения к участникам конгресса интеллигенции России:

Четвертый месяц вооруженные формирования республики Грузия ведут жестокую, кровавую и разрушительную войну против республики Абхазия. В результате этой войны, еще во исполнение сталино-бериевского плана ликвидировать абхазскую государственность, уничтожить, изгнать и разграбить многонациональный народ Абхазии, превратить республику в колониальную окраину Грузии, загнать этнических абхазов в резервации, уже сожжены и разграблены сотни домов, уничтожены и изуродованы тысячи мирных жителей, а десятки тысяч граждан ограблены и стали беженцами.

Вы, представители славной интеллигенции России, собрались, чтобы оценить ситуацию и реализовать почетную задачу возрождения нравственности и духовности в российском геополитическом пространстве. Смеем полагать, что эта задача невыполнима, если российская интеллигенция обойдет своим облагораживающим вниманием ситуации, подобные сложившейся в Абхазии.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (103)



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