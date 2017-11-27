27 ноября 1992 года: обращение к конгрессу интеллигенции России

Из обращения к участникам конгресса интеллигенции России:

Четвертый месяц вооруженные формирования республики Грузия ведут жестокую, кровавую и разрушительную войну против республики Абхазия. В результате этой войны, еще во исполнение сталино-бериевского плана ликвидировать абхазскую государственность, уничтожить, изгнать и разграбить многонациональный народ Абхазии, превратить республику в колониальную окраину Грузии, загнать этнических абхазов в резервации, уже сожжены и разграблены сотни домов, уничтожены и изуродованы тысячи мирных жителей, а десятки тысяч граждан ограблены и стали беженцами.

Вы, представители славной интеллигенции России, собрались, чтобы оценить ситуацию и реализовать почетную задачу возрождения нравственности и духовности в российском геополитическом пространстве. Смеем полагать, что эта задача невыполнима, если российская интеллигенция обойдет своим облагораживающим вниманием ситуации, подобные сложившейся в Абхазии.

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