МЧС: предварительная причина пожара в супермаркете "Сухум" - замыкание

Звонок о происшествии в дежурную часть МЧС Абхазии поступил от очевидца ночью в 2 часа 10 минут 28 ноября.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Предварительная причина пожара в супермаркете "Сухум" — замыкание электропроводки. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник пожарной спасательной службы МЧС Абхазии Сатбей Гиндия.

"Следствие покажет, что там было. Инспекторы из Государственного пожарного надзора работают, выясняют причины", — сказал он.

В борьбе с огнем были задействованы пожарно-спасательные отряды Сухума и Гулрыпшского района, пожары тушили более 30 сотрудников ведомства.

© Фото: МЧС Абхазии Пожар в супермаркете "Сухум"

"По прибытии наших пожарных сил охвачен огнем был детский развлекательный центр "Джунгли", который размещается в этом торговом центре на втором этаже. Начальник караула запросил помощь, и выехали из Сухума и Сухумского района шесть пожарно-спасательных машин. И одна машина была запрошена из Гулрыпшского района. Тушение пожара продолжалось полтора-два часа, — уточнил Сатбей Гиндия. — Выгорел супермаркет "Сухум" не весь. Только часть второго этажа, где размещались детский развлекательный центр и один магазин. И копотью покрыло все внутри".

Общая площадь возгорания свыше 200 квадратных метров.

"Потом уже точнее информация будет, когда измерения проведем. Никто не пострадал", — отметил начальник пожарной спасательной службы МЧС Абхазии Сатбей Гиндия.

Звонок о происшествии в дежурную часть МЧС Абхазии поступил от очевидца ночью в 2 часа 10 минут 28 ноября.