Финансирование Гудаутского музея возобновилось

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Из государственного бюджета выделено шесть миллионов рублей на продолжение работ в Гудаутском музее имени Сергея Дбар, рассказал корреспонденту Sputnik глава Гудаутского района Руслан Ладария во вторник 28 ноября.

"На прошлой неделе нам перечислили шесть миллионов рублей для того, чтобы продолжить строительство музея. Часть этих денег будет направлено на оплату заказа окон и дверей, другая – на фасадные работы. В музее много окон, а двери будут очень массивные и необычные, и нам пришлось заказать их в России, так как у нас нигде таких не делают", — отметил глава Ладария.

По словам директора Государственного музея в Гудауте Батала Гунба, здание старого музея снесли в августе 2012 года, и в конце сентября того же года начались работы по строительству нового здания.

"Стройку приостановили летом 2013 года. К этому времени основные работы были уже закончены, здание было построено полностью, установили кровлю, провели внутри электрическую проводку и подвели коммуникации. Дело оставалось только за окнами, дверями, фасадными и внутренними отделочными работами", — рассказал Гунба.

Директор музея добавил, что по плану эти работы будут завершены до конца декабря 2017 года, а в 2018 году ожидается очередное финансирование со стороны государства.