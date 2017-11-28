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Отдел фруктов супермаркете. Архивное фото.

Диетолог: много фруктов в период поста приводит к избыточной массе тела

© Sputnik. Владимир Федоренко
В Абхазии
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Рождественский пост – последний многодневный пост в году, он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января, длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Употребление большого количества фруктов в период поста может привести к избыточной массе тела. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Республиканской больницы Юлиана Кубрава.

"Во время поста очень часто бывает, что люди поправляются, потому что больше употребляют быстроусвояемые углеводы – соки, фрукты, мармелад, шоколад, хлеб. Этим они перекусы делают. На самом деле, лучше овощами делать перекусы. Тогда вы меньше наберете в весе», — рекомендовала врач. — Если не избежать употребление алкогольных напитков, лучше исходить из низкокалорийности и меньшего вреда. Лучше к сухому вину склониться, один-два бокала за вечер".

Врач-диетолог Юлиана Кубрава отметила, что нельзя держать пост беременным, детям и людям с обострением хронических заболеваний.

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"В период поста изменяется рацион питания. И то, что было хроническим, может перейти в острую фазу. Если есть жалобы и какие-то недомогания перед постом, лучше пойти и сдать элементарно общий анализ крови, и на печеночные ферменты, чтобы знать, в каком состоянии организм, — сказала Кубрава. – Постный рацион моторику кишечника усиливает, и не всем больным с гастродуоденальными проблемами можно есть богатые клетчаткой продукты".

Обращений с жалобами на здоровье после поста в практике врача-диетолога Юлианы Кубрава не было, но к коллегам-гастроэнтерологам приходили пациенты.

"Желательно знать, что у вас со здоровьем все нормально. Во время поста в основном идет замена животных белков на растительные.  К продуктам с растительными белками относятся крупы, зерновые, фасоль, бобовые. Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, запрещается есть грибы и бобовые тоже. Желательно использовать растительные масла, потому что это источник омега-З полиненасыщенных жирных кислот, и продукты с их содержанием – семечки, оливковое и подсолнечное масло. Но у кого проблемы с желудком, с желудочно-кишечным трактом, есть их в большом количестве нежелательно".

По словам Кубрава, недавно родившей женщине или подростку, если они хотят все-таки держать пост, к рациону лучше добавить поливитамины с большим содержанием железа и витамина С. И желательно проконсультироваться с врачом при их приеме.

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    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

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