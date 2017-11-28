По кирпичику: когда жители Приморского заселятся в новые дома

О том, как скоро жители села Приморское, оставшиеся без крова после взрыва на складе боеприпасов, смогут отметить новоселье, и как идут строительные работы, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В августе этого года местечко, знаменитое своим сероводородным источником, стало эпицентром громкой новости как в прямом, так и в переносном смысле. Взрывы на складе с боеприпасами обернулись масштабными разрушениями и человеческими жертвами. Двое туристов погибли, было множество раненых, взрывная волна разрушила 12 домов, оставив жителей в буквальном смысле на улице.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Фундаментально: в Приморском спешат построить к зиме новые дома

Идем по плану

В Приморском продолжается строительство новых домов. Рабочие спешат. Планируется стройку завершить до конца года. Сейчас на стройплощадках уже поднимают стены, и, как рассказал глава администрации села Анзор Сакания, все идет по плану.

"Фундаментные работы завершены, сейчас идет непосредственно кладка, практически везде уже подняли первый этаж. Надеемся, что к Новому году будут завершены и внутренние работы, строители обещают, что Новый год жители будут отмечать в своих домах", — сказал с оптимизмом глава Приморского.

Правда, заметил он, рабочие сталкиваются и с определенными трудностями. При строительстве одного из домов рабочие сбились с графика, но по объективным причинам.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Возведение новых домов в селе Приморском

"Когда строители начали копать, вода пошла, пришлось подождать, потом были сделаны сваи, заливка фундамента там скоро начнется. Еще в одном месте оползневой участок, строители и там использовали сваи для того, чтобы дом был устойчивый", — отметил Анзор Сакания.

Если погода даст

Строители уверяют, что если погода не преподнесет большой сюрприз в виде длительных осадков, то все дома будут возведены уже в этом году.

"Если погода будет хорошая, то закончим вовремя, конечно, если будут все необходимые строительные материалы. При плохой погоде работать невозможно, надеюсь, что она будет благосклонной, и мы завершим начатое в срок", — говорит рабочий Муртаз Малания.

Бригада Муртаза возводит один из домов. Прежний был построен еще в 30-х годах прошлого века. По его словам, на заливку фундамента и возведение стен у них ушло всего 20 дней.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Возведение новых домов в селе Приморском

"Нам нужно еще 15 дней для того, чтобы накрыть дом крышей, при этом хочу повторить, что не все от нас зависит. Внутренние работы также будут проводиться постепенно, после того, как закончим крышу", — поделился планами он.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Дюжина непригодных: жители Приморского ждут новые дома

Житель Приморского Борис Гриценко доволен качеством строительства и темпом, с которым рабочие строят дом для его семьи.

"Бывают небольшие задержки, например, когда ломается трактор. Строительные материалы могут задержаться на день или два, но это не страшно, в целом работы проводятся качественно", — отмечает он.

Дом Бориса Гриценко построили еще в 1938 году, в нем было четыре комнаты, а в новом строении предусмотрено уже пять. Он говорит, что будет доволен, если до Нового года рабочие успеют накрыть дом крышей.

Успеть до Нового года

Прораб Гудаутской городской строительной организации Игорь Амичба рассказал, что рабочие бригады со всей ответственностью подходят к делу.

"Это дом Рудика Трапш, мы здесь сделали буронабивные сваи в количестве 19 штук, поставили туда арматуру и залили бетоном. Потом подняли цокольную часть и засыпали балластом, который взяли с реки Аапста", — докладывает он.

Строитель рассказал, что все необходимые стройматериалы есть, и для непрерывной работы нет никаких препятствий.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Игорь Амичба

"Наш намеченный график — это конец года. К Новому году мы планируем сдать объекты", — уверен он.

Взрыв боеприпасов произошел на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское 2 августа. В результате происшествия два человека погибли и более 60 человек пострадали. 12 разрушенных домов были признаны неподлежащими реконструкции.