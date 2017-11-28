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Пресс-конференции делегации Абхазии в Италии

Мост сближения: диппредставительство Абхазии открыли в Италии

Официальный сайт МИД РА
В Абхазии
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Диппредставительство Абхазии в Италии не будет иметь классических дипломатических функций, так как оно пока не аккредитовано в государстве пребывания.

СУХУМ, 28 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Дипломатическое представительство Абхазии открыли в Италии, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания, который сейчас с рабочим визитом находится в Италии.

Кан Тания
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"Сегодня на пресс-конференции с местными СМИ мы объявили о завершении всех процедур по официальной регистрации дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах Евросоюза. У нас есть ИНН. Мы официальное юридическое лицо", — сказал он.

Диппредставительство Абхазии в Италии не будет иметь классических дипломатических функций, так как оно не аккредитовано в государстве пребывания, потому что Италия пока еще не признала независимость Абхазии.

"Цель представительства – донести до международного сообщества о нашей республике. Представительство будет продвигать Абхазию на всех уровнях: социокультурных, спортивно-образовательных, принимать участие в презентациях, выставках, международных первенствах и фестивалях, также будет заниматься обменом студентами. Это представительство будет нашим мостом, который будет сближать абхазский и итальянский народы", — подчеркнул Тания.

На пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Абхазии и посол по особым поручениям  МИД Абхазии Вито Гриттани рассказали журналистам историю республики и о том, как она сегодня развивается.

"Я журналистам подробно рассказал об истории Абхазии, о том, каким образом мы пришли к войне с Грузией, о том, что было после войны, как сегодня развивается наша экономика, и в целом, какова ситуация в Абхазии", — сообщил замминистра.

Тания также отметил, что после признания независимости Абхазии рядом стран республика начала развивать отношения со многими странами, в том числе и с Италией.

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"После того как в 2015 году мы назначили Вито Гриттанни Послом по особым поручениям МИД Абхазии в Италии, отношения наших стран улучшились, возможности расширились. Я также рассказал о том, какую работу мы делали за последние два года", — сказал он

За 2016 и 2017 годы, по словам Тания, в Италии была зарегистрирована Ассоциация Европа-Абхазия, которая призвана продвигать Абхазию на всех социокультурных уровнях, состоялись регистрация представительства торговой палаты Абхазии в Италии и открытие Абхазского культурного института в Риме.

В беседе с корреспондентом Sputnik замминистра иностранных дел Абхазии рассказал, что во время визита в Италию он был награжден грамотой "Посла доброй воли международной дипломатической обсерватории".

"Грамоту мне вручили за заслуги по дипломатической деятельности в сфере налаживания отношений между итальянским и абхазским народами. Я стал 28-м по счету. Из известных мне людей такой же документ получил Папа Римский Иоанн Павел II. Мне очень приятно, что оценили мою деятельность", — признался Тания.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии находится в Италии с рабочим визитом.

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