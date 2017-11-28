28 ноября 1992 года: грузинская сторона строит оборонительные сооружения

Из оперативной сводки Министерства обороны Абхазии от 28 ноября 1992 года:
Направление Эшера — Сухум
В минувшие сутки грузинская сторона проводила работы по строительству оборонительных сооружений, нарушая тем самым один из пунктов трехстороннего соглашения о временном прекращении огня.
Направление Очамчыра — Ткуарчал
В течение минувших суток активных боевых действий не наблюдалось. Имели место локальные перестрелки в районе сел Тамыш, Гуада, Куачара, Мыку. По оперативным данным в последние четверо суток в результате боевых действий партизан уничтожено 145 солдат и офицеров противника, ранено более 160 военнослужащих грузинской армии.
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