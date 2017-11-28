28 ноября 1992 года: грузинская сторона строит оборонительные сооружения

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Министерства обороны Абхазии от 28 ноября 1992 года:

Направление Эшера — Сухум

В минувшие сутки грузинская сторона проводила работы по строительству оборонительных сооружений, нарушая тем самым один из пунктов трехстороннего соглашения о временном прекращении огня.

Направление Очамчыра — Ткуарчал

В течение минувших суток активных боевых действий не наблюдалось. Имели место локальные перестрелки в районе сел Тамыш, Гуада, Куачара, Мыку. По оперативным данным в последние четверо суток в результате боевых действий партизан уничтожено 145 солдат и офицеров противника, ранено более 160 военнослужащих грузинской армии.

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