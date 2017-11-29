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Хроника войны

29 ноября 1992 года: освобождение пленных абхазов

© Фото: Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (110)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В газете "Республика Абхазия" от 29 ноября 1992 года напечатана статья майора абхазской армии Вячеслава Цугба, в которой он рассказал о пленных абхазах.

"У нижнего моста реки Гумиста, на территории контролируемой нами, уже более трех дней возле речки лежал труп, который та сторона и не забирала, и не давала нашим произвести захоронение. В результате переговоров грузинской стороны с абхазской было достигнуто соглашение о том, что мы сами вынесем его, а взамен будут освобождены более десятка военнопленных, захваченных войсками Госсовета в первый день войны и содержавшихся в драндском следственном изоляторе", — отмечается в статье.

Далее Цугба пишет, что для выполнения операции он собрал группу резервистов и довел до них цель задания.

"Я поинтересовался насчет добровольцев, желающих его выполнить. Первыми вышли из строя Куцниа Валерий из Атары, Отырба Назим из Абгархука и 20-летняя медсестра из Мыку Авидзба Элисо. На личной автомашине Назима группа в час ночи выехала к месту. И только в пять часов утра они вернулись, успешно выполнив поставленную задачу. Эти отважные люди не знают, кто благодаря их отваге оказался на свободе, но пусть освобожденные знают и помнят своих спасителей", — отмечает Цугба.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (110)



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