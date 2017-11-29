29 ноября 1992 года: освобождение пленных абхазов

В газете "Республика Абхазия" от 29 ноября 1992 года напечатана статья майора абхазской армии Вячеслава Цугба, в которой он рассказал о пленных абхазах.

"У нижнего моста реки Гумиста, на территории контролируемой нами, уже более трех дней возле речки лежал труп, который та сторона и не забирала, и не давала нашим произвести захоронение. В результате переговоров грузинской стороны с абхазской было достигнуто соглашение о том, что мы сами вынесем его, а взамен будут освобождены более десятка военнопленных, захваченных войсками Госсовета в первый день войны и содержавшихся в драндском следственном изоляторе", — отмечается в статье.

Далее Цугба пишет, что для выполнения операции он собрал группу резервистов и довел до них цель задания.

"Я поинтересовался насчет добровольцев, желающих его выполнить. Первыми вышли из строя Куцниа Валерий из Атары, Отырба Назим из Абгархука и 20-летняя медсестра из Мыку Авидзба Элисо. На личной автомашине Назима группа в час ночи выехала к месту. И только в пять часов утра они вернулись, успешно выполнив поставленную задачу. Эти отважные люди не знают, кто благодаря их отваге оказался на свободе, но пусть освобожденные знают и помнят своих спасителей", — отмечает Цугба.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.