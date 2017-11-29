Военные ЮВО в Абхазии получили более 100 боевых машин за три года

В число поступившей в подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии техники входят танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, передвижные разведывательные пункты ПРП-4А "Аргус" и автоматизированные комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2" на базе вездеходов "Тигр".

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. За последние три года в подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках переоснащения войск современными образцами вооружения, военной и специальной техники, поступило более 100 новейших боевых машин. Об этом Sputnik сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

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По его словам, на сегодняшний день доля современных образцов военной техники в базе составляет свыше 80 процентов.

"Новая техника заменяла своих устаревших предшественников, в том числе ПРП-4 "Нард" и БТР-80. Поступившая техника постоянно используется военнослужащими на занятиях и учениях. И применение современных образцов вооружения, военной и специальной техники в ходе боевой подготовки военнослужащих положительно повлияло на взаимодействие подразделений при выполнении поставленных задач", — отметил Астафьев.

Он заметил, что в число поступившей техники входят танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, передвижные разведывательные пункты ПРП-4А "Аргус" и автоматизированные комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2" на базе вездеходов "Тигр".

"Для улучшения командной управляемости на технике установлены радиостанции пятого поколения, системы ориентирования для определения текущих координат машины и отображения места ее расположения на электронной карте местности", — сказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Вся военная и специальная техника прибывала с заводов-изготовителей на территорию военной базы в Абхазии как железнодорожным транспортом, так и своим ходом.