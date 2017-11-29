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Памятник защитникам Абхазии восстановят в Шотландии в прежнем виде

© Фото: предоставлено администрацией города Сухум
В Абхазии
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Темы:
Снос абхазского памятника в Килмарноке (5)
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В ноябре 2017 года посол Грузии Тамара Беручашвили потребовала у властей Великобритании демонтировать мемориал, установленный в Килмарноке в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Намерения восстановить мемориал в честь защитников Абхазии в его первоначальном виде в шотландском Килмарноке подтвердил Sputnik Совет Восточного Эйршира в среду 29 ноября.

Встреча министра иностранных дел Абхазии с Сопредседателями Женевских Дискуссий
© Sputnik / Томас Тхайцук
МИД о памятнике в Шотландии: не место агрессорам рядом с защитниками

"Совет подтверждает свое намерение восстановить мемориал в его первоначальном виде без каких-либо изменений и предлагает всем сторонам, которые стремятся к содержательному диалогу создать универсальную, приемлемую и альтернативную формулировку содержания", — говорится в официальном ответе Совета Восточного Эйршира на запрос Sputnik.

В сообщении также говорится, что мемориал может остаться на прежнем месте как выражение памяти и сочувствия ко всем потерявшим своих близких во время этого конфликта.

В ноябре 2017 года Грузия потребовала у властей Великобритании демонтировать мемориал в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах, установленный в шотландском городе Килмарнок.

В своем обращении посольство Грузии ссылалось на то, что текст и флаг на памятнике противоречат британской внешней политике, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и не признает одностороннее провозглашение независимости, сделанное властями Абхазии.

Резким заявлением на это отреагировало Министерство иностранных дел Абхазии, распространив заявление о том, что Абхазия расценивает поведение официальных властей Грузии как акт вандализма, направленный на уничтожение исторической памяти абхазского народа.

Мемориал в шотландском городе Килмарнок, установленный в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах
© Фото: photagram.org
МИД Абхазии о требовании Грузии снести памятник в Шотландии: вандализм

О своих намерениях восстановить памятник, но после внесения изменений в надпись на камне власти Восточного Эйршира заявили Sputnik в середине ноября 2017 года. Cпециалист по связям с общественностью Совета Восточного Эйршира Джули Хейг заявила, что Совет продолжает помнить жертв из Сухума, которые погибли с обеих сторон, но они не хотят никого обижать.

Бывший министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба был в числе инициаторов установки монумента в Килмарноке и напомнил в беседе со Sputnik, что этот шотландский город стал побратимом Сухума еще в советские годы. Тогда между городами был подписан договор о дружбе и сотрудничестве.

"Когда началась грузино-абхазская война, жители горячо откликнулись, собрали гуманитарную помощь, передали ее в Абхазию через "Красный Крест", — сказал Чирикба.

После завершения войны, в 1994 году, добавил он, была поездка делегации мэрии Сухума в Килмарнок, где делегацию из Абхазии тепло встретили. Именно в ходе этого визита было решено установить памятник без упоминания национальностей — просто жертвам грузино-абхазской войны.

Темы:
Снос абхазского памятника в Килмарноке (5)

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