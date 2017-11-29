Парламентарии Абхазии хотят ужесточить наказание наркодилерам

Комиссия Парламента Абхазии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ провела заседание в среду 29 ноября.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутат Парламента Абхазии Дмитрий Дбар предложил увеличить сроки наказания за распространение наркотических веществ. Заявление об этом он сделал на заседании парламентской комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аршба: необходимо расширить систему наркоконтроля

"На практике мы видим, что очень многие распространители выходят на свободу, поэтому мы, посовещавшись на закрытом заседании, приняли решение о том, чтобы ужесточить закон", — объяснил депутат.

По его словам, люди, получающие срок заключения от 12 до 15 лет, в реальности отбывают намного меньше.

"Я понимаю, что у нас нет нормальной тюрьмы и так далее, но у них срок идет один год за три. Таким образом, срок заключения уменьшается вплоть до трех лет, бывает даже, два года сидят. Если мы хотим реально бороться с распространением наркотиков, то человек должен отбывать "один в один", — считает Дбар.

Нижнюю планку тюремного срока предлагается поднять до 25 лет и вплоть до пожизненного заключения.

По словам депутата, установлены конкретные дела, по которым наркоторговцы выходили на свободу раньше положенного срока.

"Я думаю, что было бы правильно основной акцент сделать на этих делах и отреагировать на тех лиц, которые приняли такого рода решения. Если мы сейчас ужесточим и не возьмем под контроль исполнение, то будет найдена новая лазейка для того, чтобы человек ушел от наказания, например, болезнь. Будут делать документы о том, что человек болеет", — уверен заместитель генерального прокурора Абхазии Эшсоу Какалия.

Он считает, что необходимо изучать те дела, по которым торговцы наркотиками отбыли сроки наказания, несоразмерные совершенным ими преступлениям.

"Я не против ужесточения, но параллельно с этим, мне кажется, что мы должны увеличивать ответственность конкретных лиц за принятие того или иного решения", — подчеркнул Какалия.

Депутат Аслан Бжания сказал, что за примерами далеко ходить не надо.

"Я знаю одного "товарища". Он здоровее всех нас вместе взятых, получил двадцать лет тюрьмы, но, говорят, что ему поменяли меру пресечения по болезни. Надеюсь, что здесь нет лиц, причастных к тому, что он оказался на воле, но такой факт имел место быть", — сообщил Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент: многие под погонами принимают наркотики

Депутат обратил внимание на необходимость "чистки" в рядах правоохранительной системы республики.

"Что бы мы не говорили, мы будем упираться в одну и ту же проблему, в коррупцию в наших рядах. Когда посадим пару прокуроров, судей, министров, вот тогда люди нам поверят", — считает он.

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба предложил для начала сделать выборку ответственных лиц, которые принимали решение об освобождении от ответственности наркоторговцев.

"Сотрудники внутренних органов задержали подозреваемых, речь не только о наркотиках, тут надо рассматривать обширно, это разбойные нападения, убийства и так далее. Поднимая данные категории дел, видно, что лица оказываются каким-то образом на свободе, когда начинаешь смотреть, видно, что кто-то болел, кому-то представлялись справки защитников. Суды выносят дела об освобождении гражданина до выздоровления", — отметил глава ведомства.

Депутат Парламента Илья Гуния напомнил, что большинство распространителей наркотиков в Абхазии неграждане Абхазии.

"Для них наказание, которое применяется к ним на территории Абхазии, — "манна небесная", если даже они попадаются, выходят на свободу через 2 – 2,5 года при том, что они могут получить 7-8 лет. У нас есть стратегический партнер, почему нельзя сделать так, чтобы неграждане Абхазии, которые попадаются на распространении, получая здесь срок, отбывали наказание в России", — подчеркнул Гуния.

На это предложение заместитель генпрокурора Эшсоу Какалия отметил, что при такой постановке вопроса граждане Абхазии, отбывающие наказание в России, автоматически приедут в республику.

"Если сделаем обязательным отбывание наказания в России, то соответственно граждане Абхазии будут отбывать наказание у нас, мы не готовы к этому", — отметил замгенпрокурора.

Парламентарии решили создать рабочую группу, которая будет обсуждать вопросы, связанные с ужесточением закона о незаконном обороте наркотиков вплоть до пожизненного заключения.