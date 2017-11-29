ГАИ Абхазии предложила лишать водителей прав на полгода за наркотики

Комиссия по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ провела заседание в среду 29 ноября.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Водители с наркотическим опьянением должны лишаться водительских удостоверений на полгода, сказал исполняющий обязанности начальника ГАИ Абхазии Батал Агрба на заседании комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в среду 29 ноября.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Парламентарии Абхазии хотят ужесточить наказание наркодилерам

"Мы хотим выйти с предложением, чтобы за употребление наркотических веществ при управлении автотранспортом привлекать к наказанию в виде ареста на 30 суток, а также лишать водительских прав на полгода. Мы все понимаем, что человека не излечить за тридцать суток, и человек, вышедший на свободу, опять сядет за руль и будет совершать правонарушения", — отметил он.

Батал Агрба сообщил, что накануне ГАИ проводила профилактические рейды в Очамчырском районе.

"Нами были задержаны десять водителей, один из которых находился под воздействием марихуаны", — отметил Агрба.

По его словам, в районах нет технических возможностей для оперативного освидетельствования предполагаемого нарушителя.

"Допустим, если в любом другом районе, за исключением Сухумского, задерживаем человека, для того чтобы его проверить и привлечь к административной ответственности, чтобы провести анализ и задокументировать, нам необходимо привезти человека в Сухум", — сказал он.

При проведении широкомасштабных рейдовых мероприятий задействуются сотрудники Министерства здравоохранения для проведения анализов на выезде.