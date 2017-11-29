Вечер памяти Владимира Анцупова провели в абхазском университете

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik, Анжелика Бения. Исторический факультет Абхазского государственного университета провел вечер памяти, посвященный 70-летию видного ученого-историка, Героя Абхазии Владимира Анцупова.

Владимир Анцупов был кандидатом исторических наук, преподавал в Абхазском государственном университете. С 1989 года Анцупов был одним из защитников интересов абхазского народа, который периодически подвергался давлению со стороны Грузии.

Абхазский государственный университет потерял во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов 94 студентов и преподавателей, напомнил ректор университета Алеко Гварамия. Обращаясь к студентам, Гварамия отметил, что патриотом нужно быть не только, когда Родина в опасности, но и в мирное время.

"Такие знаковые ребята, настоящие, умные мужчины, как Вова Анцупов, нам нужны были тогда, они нужны нам и сегодня. Вова был суворовец, десантник, блестящий спортсмен, занимался наукой. В 1989 году, накануне раздела нашего вуза по национальному признаку, в Тбилиси в институте истории Вова защитил кандидатскую диссертацию по теме "История города Сухум". Долгие годы я возглавлял федерацию бокса Абхазии, очень часто встречался с ним. Это был интеллигентнейший человек, но очень боевой человек. Одно другого не исключает", – добавил Гварамия.

Среди спортсменов первой в Абхазии секции каратэ был и Владимир Анцупов, который не просто в совершенстве овладел боевым искусством, он обладал черным поясом. Кроме того, Анцупов был и мастером спорта по боксу, отметил Гварамия.

На конференцию, помимо коллег Анцупова, были приглашены его боевые соратники.

Отар Джгамазия запомнил Анцупова воином, который заряжал верой в победу.

"Неподкупность и порядочность – в нем были собраны черты, которые по отдельности сегодня редко у кого встречаются. Он не сомневался. Это была не просто уверенность в победе, он не представлял себе, как можно проиграть или сдаться. Очень уравновешенный, физически и духовно сильный человек", – сказал Джгамазия.

14 декабря 1992 года над селом Лата грузинскими войсками был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал. Погибли все пассажиры – 87 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии было восемь беременных женщин. В этом вертолете находился и Владимир Анцупов.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Память жертв Латской трагедии почтили на мемориале в Гудауте

"В тот день, когда он сообщил, что улетает, мы с ним сильно поссорились. Я уговаривал его не лететь, но он был непреклонен. Это была большая потеря. Если бы он был жив, мы Очамчыру взяли бы намного раньше", – сказал Отар Джгамазия.

Это было убийство и преступление против народа, добавил боевой товарищ Анцупова Сергей Пигарь.

"Когда был сбит этот вертолет, шло заседание парламента Грузии, на котором присутствовал Эдуард Шеварднадзе. Ему доложили, что операция выполнена. Он прервал заседание парламента, встал и поздравил весь грузинский народ с гибелью якобы "злейшего врага" грузинского народа. Ведь это была неправда. В рядах наших были и грузины. Это подлость и преступление. Примерно за два месяца до гибели Вовы,мы получили информацию о том, что спецслужбы Грузии готовят устранение ряда полевых командиров на Восточном фронте. Тогда командиров хотели отправить в Гудауту, в более безопасное место, но никто не согласился", – сказал Пигарь.

Рассказывая о преподавательской деятельности Анцупова в университете, Ляля Харчилава отметила, что запомнила его строгим, но справедливым и интересным лектором. Также Харчилава поделилась и своими военными воспоминаниями.

© Sputnik. Томас Тхайцук Блог Рисмага Аджинджал: неизвестные истории героев Отечественной войны

"Мы все-таки многое умели, самое главное – мы умели любить Родину. Хоть война и была внезапной, мы готовы были защищать ее всеми доступными и недоступными средствами. Война застала меня в Джгерде, где я гостила у тети. Хозяин дома, в котором я жила, – военный врач Юрий Михайлович. Он говорил, что сильно переживает за Владимира Анцупова, раненого в ногу, и сильно боится, что рана вызовет гангрену", – рассказывала она.

Владимир Анцупов, по ее словам, приходил с позиций на перевязку поздно ночью. Ему промывали рану, перевязывали, и через несколько часов, он, никем не замеченный, уходил вновь. Рана на ноге не успевала заживать. От большой нагрузки рвалась и увеличивалась в размере. Перевязывать рану такую было еще сложнее, делилась воспоминаниями Харчилава.

"Он был командиром. У него в подчинении находились люди, за которых он отвечал перед своей совестью. Гибель Анцупова была для нас, ткуарчалцев, страшным несчастьем. Его гибель, как и гибель более 80 пассажиров вертолета, – преднамеренное, военно-политическое убийство", – добавила она.

Доцент кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Сослан Салакая отметил, что сохранившуюся в Москве работу Анцупова "История города Сухум" необходимо издать в книжном виде. Все работы Анцупова, по его словам, так или иначе связаны с городом Сухум.

"Вроде бы история Сухума достаточно известна, но знаем мы ее очень плохо. У издания работы Анцупова "История города Сухум" будет большая практическая польза, так как значительная часть материала, которую он использовал в своей работе, была уничтожена", – сказал историк.

На встрече присутствовал и внук Владимира Анцупова Вова, который поблагодарил собравшихся "за память о деде".

"Спасибо за то, что помните, за рассказы о нем, за ваши теплые воспоминания. Он сделал то, что и многие, кто ценой жизни приближал нашу победу. Я очень им горжусь. Стараюсь быть достойным его внуком", – сказал Вова Анцупов.

На вечере памяти Героя Абхазии также прозвучали предложения увековечить память Анцупова, назвать его именем улицу и создать аллею из 100 деревьев.