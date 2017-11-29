Александр Шоуа о своем творчестве: не было выбора

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Не было выбора, ответил композитор и певец Александр Шоуа на вопрос ведущего радио Sputnik Абхазия о любви к музыке.

© Sputnik / Илона Хварцкия "Непара" без пары и Лера: концерт в филармонии

"У меня не было выбора. Родители сделали для меня все, чтобы я был тем, кто я есть сейчас. Они уделили очень много внимания тому, чтобы я занимался по многу часов в день. По факту, я должен был стать пианистом, но вокал и пение меня захватили", — поделился воспоминаниями из детства Александр Шоуа.

Он подчеркнул, что большую роль в его становлении в качестве певца и музыканта сыграл коллектив "Анбан", которым руководил Реваз Нармания.

Шоуа признался, что помимо музыки, он увлекается фотографией. Это занятие стало для него одним из любимых еще в раннем детстве, когда отец подарил Александру фотоаппарат.

"Кроме музыки, я еще занимаюсь фотографией. И однажды под Новый год мне приснился сон, что папа мне дарит фотоаппарат. Открыв глаза, я увидел на столе картонную коробочку, в которой лежал фотоаппарат. И на сегодняшний день я снимаю на пленку, и в какой-то степени остался ребенком в душе, особенно, когда тебе говорят, что ты Заслуженный артист Абхазии", — рассказал Шоуа и подчеркнул, что в Абхазию он приехал со своим 11-ти килограммовым фотоаппаратом.

Музыкант поделился и тем, как он отреагировал на новость о присвоении ему звания "Заслуженного артиста Абхазии". По словам Александра, это стало абсолютной неожиданностью для него.

"Когда мне позвонил мой дядя Нугзар Шоуа и сказал о присуждении мне звания, я был на гастролях на границе с Сибирью. Для меня это большая честь, я рад, что могу со сцены говорить, что я Заслуженный артист Абхазии. В моем коллективе трое человек из Абхазии – это Алмасхан Марколия, Анри Гумба и я. В составе дуэта «Непара», где бы мы ни находились, я всегда с огромным удовольствием и честью говорю о том, что я из Абхазии", — отметил музыкант.

Неважно, чем именно занимается человек, главное заниматься своей работой честно и с душой. Только в этом случае можно получить отклик окружающих, уверен Александр Шоуа.